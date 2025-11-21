У Криму знищили російський протичовновий гелікоптер

Спецпризначенці української розвідки під час чергової операції на території тимчасово окупованого Криму знищили російський багатофункціональний гелікоптер Ка-27 та складові систем протиповітряної оборони. Про це у п’ятницю, 21 листопада, повідомили у телеграм-каналі Головного управління розвідки.

Чергову успішну операцію здійснили бійці підрозділу «Примари», застосувавши ударні безпілотники. На опублікованих кадрах видно, що український дрон ухиляється від російського ЗРК «Панцир-С1» та влучає у ціль. Українським розвідникам вдалося уразити у Криму:

корабельний багатофункціональний гелікоптер Ка-27;

аеродромний радіолокаційний комплекс «Ліра-А10»;

РЛС 55Ж6У «Нєбо-У»;

РЛС «Нєбо-СВ» у купольній конструкції;

РЛС П-18 «Терек».

Додамо, що Ка-27 – радянський корабельний багатофункціональний гелікоптер, що призначений для протичовнової оборони флоту з базуванням на кораблях різного класу. Його засовують для виявлення, відстеження та знищення підводних човнів, що прямують на глибині до 500 м зі швидкістю до 75 км/год в районах пошуку. Вартість Ка-27 складає приблизно 1,5 млн доларів.