Дрони розвідників уразили російську ППО на Донеччині

Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили чергову успішну операцію на території тимчасово окупованої Донеччини, уразивши російську протиповітряну оборону. Про це у понеділок, 17 листопада, повідомили українські розвідники та опублікували відео бойової роботи.

Завдання зі знищення ворожої ППО виконували спецпризначенці підрозділу «Примари». Вказується, що протягом двох тижнів під удар розвідників потрапили:

зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1»;

командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;

радіолокаційна станція 9С18М1-3 зі складу комплексу «Бук-М3».

Зауважимо, що зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» є відносно новою розробкою та перебуває на озброєнні росіян з 2016 року. ЗРК має нові компоненти електроніки та здатний уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 3 км/с на відстані до 70 км і висотах від 15 м до 35 км. Вартість «Бук-М3» становить близько 40 млн доларів.

Водночас С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії. Перебуває на озброєнні російської армії з 2007 року. Його використовують для ураження літаків, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей. ЗРК може виявити ціль на відстані до 600 км та одночасно супроводжувати до 300 цілей. ЗРК С-400 «Тріумф» коштує близько 1,2 млрд доларів.