Розвідники дронами вдарили по російській ППО на Донеччині
Під атаку потрапили ЗРК, що коштують десятки мільйонів доларів
Спецпризначенці Головного управління розвідки здійснили чергову успішну операцію на території тимчасово окупованої Донеччини, уразивши російську протиповітряну оборону. Про це у понеділок, 17 листопада, повідомили українські розвідники та опублікували відео бойової роботи.
Завдання зі знищення ворожої ППО виконували спецпризначенці підрозділу «Примари». Вказується, що протягом двох тижнів під удар розвідників потрапили:
- зенітно-ракетний комплекс «Тор-М1»;
- командний пункт 55К6 зі складу ЗРК С-400;
- радіолокаційна станція 9С18М1-3 зі складу комплексу «Бук-М3».
Зауважимо, що зенітний ракетний комплекс «Бук-М3» є відносно новою розробкою та перебуває на озброєнні росіян з 2016 року. ЗРК має нові компоненти електроніки та здатний уражати повітряні цілі, що летять зі швидкістю до 3 км/с на відстані до 70 км і висотах від 15 м до 35 км. Вартість «Бук-М3» становить близько 40 млн доларів.
Водночас С-400 «Тріумф» – російський зенітний ракетний комплекс (ЗРК) великого і середнього радіуса дії. Перебуває на озброєнні російської армії з 2007 року. Його використовують для ураження літаків, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей. ЗРК може виявити ціль на відстані до 600 км та одночасно супроводжувати до 300 цілей. ЗРК С-400 «Тріумф» коштує близько 1,2 млрд доларів.