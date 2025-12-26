У Рівненському обласному ТЦК та СП прокоментували інцидент із застосуванням газового балончика проти жінки з маленькою дитиною. У відомстві заявили, що потерпіла перешкоджала діям військових і назвали її поведінку «цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною». Її та інших учасників сутички наразі розшукують.

Відео події опублікували 24 грудня у телеграм-каналі «Рідне Рівне». На записі видно, як поблизу зупинки громадського транспорту між групою людей та військовими виникла сутичка. Пʼятеро жінок та двоє чоловіків перешкоджали затриманню військовозобов’язаного. Тоді співробітник ТЦК розпилив газовий балончик у бік жінок, одна з яких тримала на руках маленьку дитину.

У четвер, 25 грудня, Рівненський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційний коментар, в якому наголосив, що дії військових під час оповіщення, перевірки документів та доставки людей, що підлягають мобілізації, є законними та регламентованими законодавством України.

«Втручання цивільного населення, тим більше жінок із дітьми, у будь-які ситуації, які можуть нести небезпеку дітям, щонайменше безвідповідально. Ми вважаємо таку поведінку цинічною, безвідповідальною та морально неприйнятною», – йдеться у повідомленні ТЦК.

Крім того, дії матері назвали «цинічним прикриванням дітьми як щитом від закону».

У відомстві додали, що всіх учасників сутички наразі розшукують, а щодо можливих неправомірних дій одного з військових проводиться перевірка.