Ocean Plaza здає площі через Prozorro

Київський ТРЦ Ocean Plaza почав залучати орендарів через державну електронну систему Prozorro. Таким чином комплекс став першим в Україні, хто застосував відкриту тендерну модель для пошуку бізнесів, про це повідомила пресслужба ТРЦ.

Уся інформація про доступні площі, умови оренди та етапи відбору публікується на платформі. Подати заявку може будь-який підприємець, що робить процес більш прозорим і розширює доступ до комерційної нерухомості.

У ТРЦ пояснили, що перехід на Prozorro є відповіддю на нові ринкові умови та свідчить про активність бізнесу навіть під час повномасштабної війни.

Система працює з грудня 2025 року. За цей час через неї вже відібрали близько 20 орендарів, серед яких міжнародні бренди, зокрема Nike, Adidas, Jack Wolfskin та Coccinelle.

Як писав ZAXID.NET, ТРЦ Ocean Plaza у Києві конфіскували у березні 2023 року за рішенням ВАКС як актив російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. У 2024 році ТРЦ виставили на приватизацію зі стартовою ціною 1,65 млрд грн. Суд також стягнув у дохід держави права вимоги за кредитами Ocean Plaza, загальний борг за якими становить понад 215 млн доларів.