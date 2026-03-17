Затримання торговців зброєю ЗСУ

Правоохоронці викрили та заблокували незаконне постачання вогнепальної зброї та боєприпасів зі зони бойових дій. Про це у вівторок, 17 березня, повідомили Державне бюро розслідувань та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

За даними слідства, зі січня 2026 року п’ятеро військових, які служили на Харківському та Донецькому напрямках, налагодили продаж озброєння з арсеналів своїх підрозділів. Фігуранти надсилали зброю, зокрема гранатомети, поштою до Одеси, а великі партії доставляли особисто. Для перевезення награбованого вони використовували евакуаційний автомобіль, призначений для транспортування поранених бійців. На Одещині зброю зберігали у схроні, облаштованому на території СТО.

За задокументованими епізодами, такий незаконний продаж приносив понад 1,5 млн грн доходу на місяць.

Військовослужбовців затримали після отримання коштів за «постачання» зброї до Одеси 11 березня. У партії на 17 тис. доларів були кулемети, постріли та гранати різних модифікацій, автомати, різнокаліберні набої.

Затриманим оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою застави від 200 тис. грн до 2 млн грн.

Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до незаконного продажу зброї та боєприпасів.

У межах розслідування вирішується питання про передачу вилученого озброєння для потреб Сил оборони України.