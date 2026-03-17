ДБР викрило військових, які перепродавали викрадену на фронті зброю
Щомісяця зловмисники продавали зброї щонайменше на понад 1,5 млн грн
Правоохоронці викрили та заблокували незаконне постачання вогнепальної зброї та боєприпасів зі зони бойових дій. Про це у вівторок, 17 березня, повідомили Державне бюро розслідувань та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
За даними слідства, зі січня 2026 року п’ятеро військових, які служили на Харківському та Донецькому напрямках, налагодили продаж озброєння з арсеналів своїх підрозділів. Фігуранти надсилали зброю, зокрема гранатомети, поштою до Одеси, а великі партії доставляли особисто. Для перевезення награбованого вони використовували евакуаційний автомобіль, призначений для транспортування поранених бійців. На Одещині зброю зберігали у схроні, облаштованому на території СТО.
За задокументованими епізодами, такий незаконний продаж приносив понад 1,5 млн грн доходу на місяць.
Військовослужбовців затримали після отримання коштів за «постачання» зброї до Одеси 11 березня. У партії на 17 тис. доларів були кулемети, постріли та гранати різних модифікацій, автомати, різнокаліберні набої.
Затриманим оголосили підозру у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
За клопотанням прокурорів суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою застави від 200 тис. грн до 2 млн грн.
Триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють всіх причетних до незаконного продажу зброї та боєприпасів.
У межах розслідування вирішується питання про передачу вилученого озброєння для потреб Сил оборони України.