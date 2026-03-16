До злочинної групи входило семеро учасників

На Тернопільщині правоохоронці викрили злочинну групу з семи чоловіків, які продавали зброю, боєприпасів і вибухівку. Також зловмисники продавали і ракетне паливо. Одним із ключових підозрюваних є працівник пожежно-рятувального підрозділу ДСНС. Він продавав зброю в одному з районів області.

Правоохоронці викрили продавців вогнепальної зброї під час проведення контрольних закупок, повідомили в прокуратурі Тернопільщини у понеділок, 16 березня. Після спецоперації працівники СБУ спільно з поліцейськими провели 30 одночасних обшуків в різних районах Тернопільщини.

Під час обшуків знайшли 2 автомати Калашникова, 11 одиниць іншої вогнепальної зброї, зокрема пістолети, нарізні гвинтівки та перероблена зброя, 1 гранатомет, 52 гранати, 2 запали, 2 міни, 170 снарядів калібру 30 мм, понад 3 тисячі патронів, 20 кг пороху, 83 кг куль, 12,2 кг ракетного палива, а також комплектуючі до зброї та інших засобів ураження.

За попередніми оцінками, вартість вилученого арсеналу на чорному ринку становить близько 4,5 млн грн. Окрім зброї та боєприпасів, під час обшуків вилучили і значні суми готівки, які, за даними слідства, могли бути отримані від продажу нелегального товару – майже 127 тис. доларів та 36 тис. євро.

Сімом продавцям зброї повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Правоохоронці також встановлюють, звідки жителі Тернопільщини могли отримати такий великий арсенал для продажу.