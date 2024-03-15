Під час обшуків в підозрюваного виявили порох та знаряддя для переробки пістолетів

Поліцейські Тернопільщини під час розслідування фактів нелегального продажу зброї викрили жителя Рівного на переробленні стартових пістолетів на вогнепальні. Під час обшуків за місцем проживання чоловіка виявили щонайменше три готові до продажу пістолети, саморобні набої, порох та знаряддя, за допомогою якого він виготовляв зброю. Також в рівнянина знайшли чимало нелегальної підакцизної продукції. Чоловіка затримали.

Житель Рівного приїхав до м. Підволочиськ, де попередньо домовився зустрітися з потенційним клієнтом. Покупець планував придбати один з перероблених стартових пістолетів. Під час продажу підволочиські поліцейські затримали рівнянина, а зброю вилучили і направили на експертизу. Відповідно до її висновків, це гладкоствольна вогнепальна зброя виготовлена шляхом переробки із стартового пістолета.

Під час розмови із підозрюваним з’ясувалося, що чоловік професійно займається переробленням не вогнепальних пістолетів у вогнепальні. «Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання чоловіка поліцейські виявили ще 2 пістолета з ознаками переробки, майже 50 саморобних набоїв, дві банки пороху по 200 грамів та знаряддя для виготовлення вогнепальної зброї», – повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 15 березня.

Однак під час того, як поліцейські шукали зброю, то вони натрапили на нелегальну підакцизну продукцію, яку вдома тримав рівнянин. В будинку чоловіка знайшли майже 420 літрів спирту та 1900 пачок сигарет без марок акцизного податку.

«Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу. Поліцейські встановлюють походження підакцизної продукції та зброї», – додали в поліції Тернопільщини.

Слідчі оголосили підозру жителю Рівненщини за ч. ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Також вивчають питання про оголошення ще однієї підозри за виготовлення, зберігання та збут підакцизної продукції.