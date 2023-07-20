Правоохоронці здійснили 11 обшуків в двох областях Західного регіону

На Тернопільщині поліцейські затримали двох чоловіків, які організували торгівлю вогнепальною зброєю. Організатори злочинного угруповування продавали автомати Калашникова, пістолети Макарова та набої до них лише перевіреним людям. Чоловіків вдалося зловити за допомогою контрольної закупки.

Дії злочинного угруповування, до якого входили декілька жителів Тернопільщини та Львівщини, правоохоронці відстежували протягом кількох місяців. Оперативники карного розшуку Тернопільщини та СБУ отримали інформацію про те, що житель Козівської громади разом зі своїми друзями з сусідньої області продає вогнепальну зброю. Купити автомати та пістолети в них можна було будь-кому, однак за умови ретельної перевірки.

«У ході проведення слідчо-оперативних дій працівники поліції здійснили контрольну закупку вогнепальної зброї. Голова злочинної групи, житель Козівської громади продав поліцейським, які представилися покупцями, три автомати Калашникова з набоями до них, пістолети Макарова та чехословацького виробництва "CZ-82". Продавець жодних документів на зброю не надав», – повідомили в поліції Тернопільщини.

За одиницю зброї продавці в середньому просили 1500 доларів США. Клієнтів підшуковували через знайомих, щоб не натрапити на поліцейських, а товар передавали при особистих зустрічах.

«Організатора незаконного бізнесу й одного із його спільників з Львівської області вдалося затримати під час передачі товару. Провели правоохоронці одночасно 11 обшуків на Тернопільщині та у двох областях західного регіону», – розповів тимчасово виконувач обов’язків начальника Головного управління Нацполіції в Тернопільській області Сергій Зюбаненко.

Під час обшуків поліціянти вилучили тепловізор, пістолети, автомати, перероблену зброю, набої та модернізований кулемет Калашникова. В помешканні одного з організаторів незаконного бізнесу виявили також готівку від продажу зброї.

Автомати, пістолети, набої до них передали на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр. Встановлюють працівники кримінальної поліції канали надходження зброї та осіб, причетних до постачання заборонених предметів на територію регіону.

За фактом незаконного поводження зі зброєю двом учасникам злочинної групи уже оголосили про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі до семи років. Інших людей, які також причетні до продажу зброї, встановлюють та розшукують поліцейські.