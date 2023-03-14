У Стрию на Львівщині викрили та затримали чоловіка, якого підозрюють у незаконному зберіганні та збуті вогнепальної зброї і боєприпасів. Про це у вівторок, 14 березня, повідомили в Львівській обласній прокуратурі.

Відомо, що підозрюваний за 5 тис. грн продав місцевому мешканцю вогнепальний пістолет та патрони до нього. Після цього «покупець» пішов і добровільно здав зброю працівникам поліції. А також повідомив, хто саме продав йому пістолет.

«За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру місцевому мешканцю за фактом незаконного поводження зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України)», – йдеться у повідомленні прокуратури.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають, правоохоронці перевіряють причетність чоловіка до вчинення інших аналогічних злочинів.