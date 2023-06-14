57-річного мешканця Стрийщини вже судили за аналогічний злочин

57-річного мешканця Стрия засудили на 3,5 роки тюрми. Чоловіка визнали винним у незаконному придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї. Про це у середу, 14 червня, повідомили у прокуратурі Львівської області. Про незаконного продавця зброї правоохоронців подіомив «покупець».

Прокурори у суді довели, що у Стрию чоловік незаконно придбав, зберігав та в подальшому збував вогнепальну зброю і боєприпаси місцевим мешканцям. Його раніше вже судили за аналогічний злочин.

«Зокрема, чоловік продав вогнепальний пістолет та патрони до нього, а також гранату. Під час чергового збуту вогнепальної зброї його затримали», – повідомили деталі у прокуратурі Львівської області.

Як раніше писав ZAXID.NET, засуджений за 5 тис. грн продав місцевому мешканцю вогнепальний пістолет та патрони до нього. Після цього «покупець» пішов і добровільно здав зброю працівникам поліції. А також повідомив, хто саме продав йому пістолет.

57-річного мешканця Стрия визнали винним у незаконному поводженні зі зброєю та бойовими припасами (ч. 1 ст. 263 КК України). Йому призначили покарання – 3,5 роки позбавлення волі. До набрання вироком законної сили чоловік перебуватиме під вартою.