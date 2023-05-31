Дитину госпіталізували у лікарню святого Миколая

Троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова у середу, 31 травня, після уроків пішли додому до одного зі школярів. Діти знайшли зброю і поцілили в груди хлопцеві, який навчається у восьмому класі. Про це повідомив керівник управління освіти Львівської міської ради Андрій Закалюк.

«Одному із друзів випадково поцілили в груди. Хлопця каретою швидкої було оперативно доправлено до лікарні святого Миколая Першого медоб'єднання. Його вже оперують у лікарні, медики борються за життя дитини. Обставини події з'ясовують правоохоронці», – йдеться у повідомленні ЛМР.

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