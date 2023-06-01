Школяр перебувіає у реанімації дитячої лікарні

14-річний школяр, який 31 травня отримав вогнепальне поранення у груди, перебуває у львівській дитячій лікарні св. Миколая. Учора про стан хлопця медики не повідомляли. Інформацію про його стан повідомили 1 червня.

«Дитина потрапила до лікарні св. Миколая з відкритим вогнепальним дробовим пораненням грудної клітки. Загальний стан залишається важким, але стабільним. Учора було проведено оперативне втручання: зашито травмовану легеню, видалено два ребра. Зараз дитина знаходиться в медикаментозному сні на штучній вентиляції легень», – повідомили в лікарні.

Оперувала хлопця вчора бригада хірургів, що чергувала у лікарні. Для проведення складної операції запросили торакального хірурга з лікарні св. Пантелеймона Юрія Короля.

У лікарні також кажуть, що загрози для життя школяра нема.

Нагадаємо, у середу, 31 травня, троє учнів однієї із загальноосвітніх шкіл Шевченківського району Львова після уроків пішли додому до одного зі школярів. Діти знайшли зброю і поцілили в груди 14-річному хлопцеві у груди. Правоохоронці вилучили зброю і відкрили кримінальне провадження за недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до трьох років.