Свято останнього дзвоника у школі Марії Покрови, куди, за словами Галини Амеліної, не запросили її сина

Львів’янка Галина Амеліна звинуватила львівську спеціальну школу Марії Покрови у булінгу її дитини з синдромом Дауна, заявивши, що її сина не запросили на свято останнього дзвоника. Керівництво школи уже відповіло на звинувачення, заявивши, що львів’янка лише «зводить наклепи».

Львів’янка Галина Амеліна на своїй сторінці у Facebook описала ситуацію, яка 31 травня трапилась з нею та її сином з інвалідністю у школі Марії Покрови.

«У львівській школі Марії Покрови, якою керує священнослужитель греко-католицької єпархії отець Мостовий, відбулось свято останнього дзвоника. Усі діти, батьки педагоги святкують і радіють, залучені у концерт, прийшли у нарядних вишиванках... Але є одна дитина, для якої нема місця у загальній радості. Мій син. Моя дитина, яку не повідомили про святкування. Не запросили і не чекали. Коли ми приїхали, нам, м'яко кажучи, були не раді», – написала Галина Амеліна.

Галина Амеліна додала, що її сина протягом навчального року не запросили на жодну екскурсію та шкільне свято. У школі повідомили, що син Галини Амеліної має індивідуальну форму навчання.

На сторінці львівської спеціальної школи Марії Покрови для дітей з порушенням слуху відреагували на звинувачення у булінгу та заявили, що матір школяра зводить наклеп на навчальний заклад. У заяві школи вказано, що хлопець начебто брав участь у підготовці до свята, а дату проведення останнього дзвоника керівництво розмістило на дошці оголошень.

«Галина Амеліна була попереджена про дату закінчення навчального року заздалегідь. На дошці оголошень школи анонсувалося про дату і час проведення Свята останнього дзвоника. Крім цього дитина брала участь у репетиції напередодні. Галина Амеліна приїхала у цей день із запізненням, але її дитина все ж змогла взяти участь в урочистостях і тішилася святкуванню разом з усіма. Нам дуже неприємно через інсинуації та наклепи, які Галина Амеліна періодично висуває проти школи», – йдеться у заяві школи.

Директор департаменту освіти та науки ЛОВА Олег Паска повідомив ZAXID.NET, що факт ймовірного булінгу у школі Марії Покрови перевірить комісія та пообіцяв надати результати перевірки найближчими днями.

ZAXID.NET не вдалось взяти коментар у Галини Амеліної, а також поспілкуватись з керівництвом школи, оскільки за контактними номерами ніхто не відповідав.

Львівська спеціальна школа Марії Покрови для дітей з вадами слуху розташована на вул. Личаківській, 35. Це комунальний заклад Львівської облради.