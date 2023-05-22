Миколаївський районний суд Львівської області оштрафував маму школяра з Миколаєва, який ображав онкохвору однокласницю.

Як вказано в матеріалах справи, неповнолітній син Галини Мацьків із Миколаєва, що на Львівщині, неодноразово ображав свою однокласницю, яка перенесла онкозахворювання. Через цькування та приниження в дівчинки виникли психологічні проблеми.

Через булінг батьки дівчинки звернулись у поліцію. Правоохоронці склали протокол за ст. 173-4. В суді мама хлопчика свою провину визнала та попросила суворо її не карати.

Враховуючи обставини справи, 15 травня суддя Миколаївського райсуду Олександр Бачун визнав Галину Мацьків винною у булінгу та оштрафував на 850 грн. Крім цього, вона має сплатити 536 грн судового збору. Цю постанову можна оскаржити в апеляційному суді.