Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у неналежному виконанні батьківських обов’язків батька школяра, який принижував восьмикласника. Суд призначив Вадиму Полюховичу 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, 14-річний син Вадима Полюховича у березні 2023 року шарпав за одяг та принижував восьмикласника Івано-Франківської школи. Випадок трапився у шкільному коридорі. На батька школяра склали протокол про неналежне виконання ним батьківських обов’язків.

На засідання суду чоловік не прийшов, тому суддя Наталія Швед розглядала справу за його відсутності. Батькові школяра призначили 850 грн штрафу та зобов’язали сплатити 536 грн судового збору.