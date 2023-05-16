Самбірський міськрайонний суд Львівщини визнав винною Оксану Вантух у неналежному виконанні батьківських обов’язків, оскільки її неповнолітній син потрапив до лікарні з алкогольним отруєнням. Матір оштрафували на 1700 грн.

Як вказано у постанові суду, Оксана Вантух не вперше ухиляється від виконання батьківських обов’язків. На початку травня 2023 року її неповнолітній син (точний вік у матеріалах справи не вказано) потрапив до Самбірської ЦРЛ із діагнозом алкогольне отруєння.

На судове засідання матір не з’явилась, проте це не завадило судді Наталії Корольчук оштрафувати жінку на 1700 грн через невиконання батьківських обов’язків.

Згідно з даними судового реєстру, в уродженки Самбора Оксани Вантух є троє дітей і її часто притягають до відповідальності за неналежний догляд за ними, зокрема, жінка зловживає алкоголем та залишає дітей без нагляду, а також вчиняє насильство щодо свого чоловіка. Протягом 2020-2023 років суд неодноразово розглядав протоколи поліції щодо Оксани Вантух та призначав їй штрафи.