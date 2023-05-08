Шевченківський суд конфіскував у львів'янина боєприпаси на потреби Нацгвардії. Окрім того, чоловік отримав два роки іспитового строку, йдеться у вироку, оприлюдненому на початку травня.

У вироку суду імені торговця не вказано, але з порталу судової влади відомо, що засуджений – Роман Ліщинський. З матеріалів справи відомо, що правоохоронці зафіксували першу оборудку цього чоловіка з патронами у січні. Тоді Ліщинський перепродав 5 коробок патронів (150 патронів калібру 5,45).

Згодом чоловік перепродав ще 150 таких же патронів біля магазину «Рукавичка» на вул. Золотій. Правоохоронці також встановили, що на початку січня Ліщинський купив і зберігав в себе вдома 2578 патронів різного калібру, а також корпус гранати Ф-1 та підривач, які планував продати, але не встиг.

Обшук вдома у Романа Ліщинського правоохоронці проводили 6 березня. Тоді там виявили майже три тисячі патронів різного калібру, зокрема понад дві тисячі патронів калібру 5,45 до автоматів та кулеметів системи Калашникова, патрони калібру 7,62 до гвинтівки Мосіна з кулею підвищеної пробивної здатності, один патрон до системи Маузера, а ще корпус гранати Ф-1 та підривач. Згодом експертиза встановила, що усі боєприпасами придатні для стрільби з бойової нарізної вогнепальної зброї.

Роман Ліщинський свою вину визнав. 2817 патронів, які правоохоронці вилучили під час обшуку, суд постановив передати для різних військових частин Національної гвардії України.

Романові Ліщинському призначали три роки ув'язнення, проте пом'якшили вирок і він отримав два роки іспитового строку. Також Ліщинський має заплатити понад 12 тис. грн, за балістичні експертизи. Додамо, що на вирок Шевченківського суду впродовж місяця може бути подана апеляційна скарга.