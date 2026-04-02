Міська комісія ухвалила зміни щодо руху на кількох вулицях

У четвер, 2 квітня, міська комісія з безпеки дорожнього руху погодила впровадження важливих змін в організації дорожнього руху на кількох вулицях Львова. Йдеться про підвищення безпеки руху та комфорту мешканців. Про це повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Зокрема, за словами посадовця, ухвалені такі зміни:

Вул. Кармалюка та вул. Сковороди. Станом на сьогодні вул. Кармалюка є односторонньою з напрямком руху від вул. Юрія Руфа до вул. Личаківської, а вул. Сковороди є односторонньою з напрямком руху від вул. Личаківської до вул. Юрія Руфа.

«На підставі звернення Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького буде змінено напрямки руху транспорту на вулицях Кармалюка та Сковороди. Заїзд із вул. Личаківської на вул. Руфа здійснюватиметься через вул. Кармалюка, виїзд – через вул. Сковороди», – повідомив Олег Забарило.

З його слів, це рішення дозволить пришвидшити доїзд автомобілів швидкої допомоги, зменшити зайвий трафік біля університетської лікарні та покращити роботу екстрених служб. Зміни запровадять до 25 травня цього року.

Вул. Повстанська. На вулиці буде запроваджено односторонній рух у напрямку від вул. Генерала Чупринки до вул. Коновальця.

«Тут розташований Ліцей міжнародних відносин ім. Василя Стуса, і у пікові години автомобілям складно роз’їхатися. Рішення дозволить перерозподілити транспортні потоки та зменшити проблеми роз'їзду між зустрічними та запаркованими автомобілями на цій вулиці, що зробить пересування більш безпечним та комфортним», – пояснив посадовець.

Вул. Тракт Глинянський на ділянці від вул. Голинського до вул. Личаківської. У межах цієї ділянки прийнято два рішення.

Зараз на ділянці передбачено дві широкі смуги руху. За новою організацією їх стане три – додаткову смугу облаштують у напрямку від вул. Голинського до вул. Личаківської. Як відзначив Олега Забарило, це дасть змогу ефективніше використовувати наявну ширину дороги, впорядкувати транспортні потоки та зробити рух більш прогнозованим. Зміни запровадять до 1 квітня 2027 року.

На ділянці вул. Личаківської від пішохідного переходу до перехрестя з вул. Тракт Глинянський в напрямку центру буде встановлено делініатори . Це зобов’яже водіїв рухатися в межах своєї смуги та не виїжджати на зустрічну смугу, як це зараз відбувається. Термін виконання – до 1 червня 2026 року.

Вул. Панча. На цій прямій ділянці досить інтенсивний транспортний рух, що часто спонукає водіїв перевищувати швидкість. Через це на наявних пішохідних переходах облаштують підвищення, які змушуватимуть водіїв сповільнюватися. Такі заходи підвищать безпеку пішоходів та зменшать ризик аварійних ситуацій. Термін виконання – до 25 травня цього року.

Вул. Творча. У межах оновлення вулиці, проведеного минулого року, була розроблена нова схема організації дорожнього руху: дві смуги передбачені для виїзду на вул. Б. Хмельницького та одна смуга – для заїзду на вул. Творчу. Таке рішення впорядкує рух на цій ділянці, збалансує транспортні потоки та зменшить затори. Термін виконання – до 10 червня цього року.