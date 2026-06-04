Йдеться про популярне озеро Кірпічка в густонаселеному районі міста

У четвер, 4 червня, депутати Ужгородської міської ради під тиском громадськості провалили голосування за старт розробки містобудівної документації для забудови озера Кірпічка (також відоме як Цегельне – ред.). Міський голова Богдан Андріїв доручив розробити паспорт парку Перемоги поблизу озера.

Йдеться про популярне місце відпочинку мешканців густозаселеного житлового кварталу вулиць Минайської, Марії Заньковецької та Героїв 128-ї бригади. Озеро Кірпічка площею понад 1,2 га утворилося на місці кар’єру, з якого колишній цегельний завод брав глину.

Згідно з генпланом Ужгорода, територія навколо озера належить до рекреаційної зони. Однак після коригування містобудівної документації у 2004–2020 роках поруч з водоймою з’явилися церкви греко-католицької єпархії та християн-баптистів, монастир францисканців і автостоянка.

1 червня головний архітектор Ужгорода Олег Боршовський показав місцевій активістці Наталії Майстренко рельєфну мапу проєкту парку Перемоги, де на місці колишнього цегельного заводу позначені макети восьми дев’ятиповерхівок. А неподалік, на території парковки біля спорткомплексу «Юність», — ще три житлові новобудови. За словами Олега Боршовського, забудовник наразі не звертався до міськради за вихідними даними на проєктування об’єктів.

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За інформацією Varosh, три з п’яти земельних ділянок позаду озера Кірпічка перебувають у приватній власності ужгородської компанії «Дендро-Плюс» і ТОВ «Молодіжні апартаменти», яке за даними YouControl, входить до корпоративної групи дніпровського бізнесмена Ігоря Шаміна.

ТОВ «Молодіжні апартаменти» й попросило Ужгородську міськраду внести зміни до детального плану території, обмеженої пл. Кирила і Мефодія, вул. Минайською, школами №12 і №15 та вул. Марії Заньковецької.

«Коригування передбачається з метою визначення допустимих параметрів забудови (поверховість, щільність, відступи від меж земельної ділянки), можливості розміщення обʼєкта будівництва та подальшого отримання містобудівних умов та обмежень», – йдеться в проєкті рішення.

Щоб зупинити ухвалення рішення про розробку містобудівної документації, на сесію Ужгородської міської ради прийшли активісти з плакатами.

Ужгородці прийшли з плакатами на сесію міської ради. Фото «Суспільного»

Під тиском громадськості депутати провалили голосування. Після сесії у пресслужбі мерії зазначили, що міський голова Богдан Андріїв дав доручення чиновникам розробити паспорт обʼєкта благоустрою – парку Перемоги, щоб зберегти цю зелену локацію й убезпечити її від можливої забудови в майбутньому.