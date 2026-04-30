Прокуратура викрила схему незаконного розподілу землі в Ужгороді, до якої причетні посадовці міської ради. Чиновники вдруге віддали у приватні руки землю, яку суд вже повертав громаді.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у четвер, 30 квітня, йдеться про 14 земельних ділянок загальною вартістю понад 3,45 млн грн в районі вулиць Василя Стефаника та Нагірної, поблизу Радванського кар’єру.

Ділянки, які віддали під забудову (натисніть для збільшення)

У 2018 році суд підтвердив, що передача землі у приватну власність була незаконною, оскільки ділянки розташовані в охоронній зоні дороги державного значення, де житлове будівництво заборонене чи суттєво обмежене. Попри це, землю знову передали під забудову, в одному випадку – навіть тій самій людині.

Схема працювала у кілька етапів. Спочатку людям надавали дозвіл на розробку документації на землю. Потім затверджували технічну документацію. І вже після цього ділянки безкоштовно передавали у приватну власність. Усі ці рішення оформлювалися через сесію після отримання формальних погоджень. За словами депутата Ужгородської міськради Віталія Глаголи, землю виділяли учасникам бойових дій, які воювали в зоні АТО.

«Начальник відділу, відповідальний за підготовку земельних питань, готував пояснювальні записки до проєктів рішень і зазначав у них, що все відповідає закону. Інший – керівник одного з управлінь – погоджував і підписував ці документи без жодних зауважень. Таким чином створювався вигляд, що рішення повністю законні й можуть виноситися на голосування сесії», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі не називають прізвищ підозрюваних. За даними джерел ZAXID.NET у правоохоронних органах, йдеться про начальника управління правового забезпечення Артема Ленька та керівника відділу землекористування Ужгородської міськради Олександра Чепкого.

Один з підозрюваних – начальник управління правового забезпечення Артем Ленько. Фото Віталія Глаголи

Правоохоронці провели обшуки у міськраді та в помешканнях посадовців, вилучивши документацію та електронні носії інформації. Обом підозрюваним інкримінують зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та службове підроблення офіційних документів (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 6 років ув’язнення.

Підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи і можуть відсторонити від займаних посад. Інших причетних до схеми встановлюють.