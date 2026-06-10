Представник перевізника має перевіряти документи перед початком міжнародного рейсу

У Львові «Укрзалізниця» не змогла скасувати 142 тис. грн штрафу від прикордонників через перевезення пасажира-іноземця з Польщі в Україну без візи. Провідник був зобов’язаний перевірити документи перед початком міжнародного рейсу.

Як вказано у рішенні Личаківського райсуду Львова, яке оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2026 року, випадок стався ще у червні 2024 року. Громадянин Сирії їхав у потязі «Перемишль–Львів–Київ» та показав прикордонникам на паспортному контролі проїзний документ зі статусом біженця у Німеччині, у якому не було візи для в’їзду в Україну.

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Пасажиру-іноземцю відмовили у пропуску через державний кордон через відсутність необхідних документів. У рішенні суду вказано, що представник перевізника має перевіряти ці документи перед початком міжнародного рейсу, але цього зроблено не було. У рішенні зазначено саме про обов’язок перевірити наявність документів, а не їх справжність, адже перевізник не може встановити, чи є документ підробленим.

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Через порушення, пов’язане із міжнародними пасажирськими перевезеннями, на «Укрзалізницю» наклали штраф у розмірі 142 тис. грн. Представник залізниці вважає, що ця постанова є незаконною, бо прийнята з порушенням норм чинного законодавства.

Цю справу розглянула суддя Ірина Ціпивко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. На думку судді, представник відповідача розглянув справу у законний спосіб і довів правомірність своїх дій.

Суддя відмовила у задоволенні позову «Укрзалізниці» про скасування постанови про правопорушення, пов’язане з міжнародними пасажирськими перевезеннями. Відомо, що на рішення суду подали апеляційну скаргу.

Додамо, що у 2024 році цю справу уже розглядав Львівський окружний адміністративний суд, який також відмовив «Укрзалізниці» у скасуванні штрафу. Однак після цього Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував це рішення, бо цей спір за підсудністю мав розглядати Личаківський районний суд Львова.