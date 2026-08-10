Рекорд зафіксували у селі Сусково Мукачівського району

Кондитери з села Сусково Мукачівського району приготували торт «Медівник» площею 23,5 м2 і вагою 750 кг. Результат зафіксувала експертка Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова у неділю, 9 серпня.

За інформацією сайту «Район.Свалява», ідея створити рекордний медівник виникла у власників місцевого відпочинкового комплексу Василя Волошина та його сестри Христини Логойди.

До встановлення рекорду готувалися більше двох місяців, а на приготування десерту пішло 370 літрів сметани. У підсумку довжина медівника склала понад 15 м, ширина – близько 1,5 м, вага – 750 кг, а площа – 23,55 м2.

Рекорд встановили в номінації «Найбільший торт Медівник» у категорії «Кулінарне мистецтво». Попередній рекорд у цій категорії становив близько 11 м2.

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