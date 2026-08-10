Про підготовку кадрових рішень Зеленський повідомив після наради з військовим керівництвом

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку нових кадрових рішень у Збройних силах України. Про це він повідомив у понеділок, 10 серпня, після наради з військовим керівництвом.

Під час зустрічі Зеленський обговорив ситуацію на фронті, зокрема посилення окремих напрямків на Донеччині. Окремо учасники наради розглянули кадрові пропозиції у війську.

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«Вже частина рішень підготовлені, будуть ще рішення», – зазначив президент.

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Водночас під час наради обговорили виконання плану далекобійних операцій проти Росії. За словами Зеленського, частину операцій скоригували, а також затвердили нові удари по цілях на території РФ.

Окрему увагу приділили протиповітряній обороні та захисту прифронтових і прикордонних громад, обласних центрів та Києва від російських атак.

Нагадаємо, 3 серпня президент Володимир Зеленський здійснив кадрові перестановки у керівництві сектору безпеки та оборони. Зокрема, Рустема Умєрова призначили головою Служби зовнішньої розвідки України. На посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони його змінив колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.