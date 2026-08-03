За даними медіа, кандидатуру Умєрова на посаду голови СЗР президент нібито погодив із Андрієм Єрмаком

Президент Володимир Зеленський призначив секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України, а ексміністра внутрішніх справ Ігоря Клименка – секретарем РНБО. Відповідні укази зʼявились на сайті президента в понеділок, 3 серпня. Раніше про призначення Умєрова головою СЗР писали онлайн-видання «Українська правда», «РБК-Україна» та ZN.UA.

«Це для Умєрова природня сфера – постійні спеціальні міжнародні контакти, зовнішня діяльність, структура, яка поєднує зброю та міжнародний трек. І там є основа, щоб “заземлити” всю роботу по антибалістичній коаліції, дрон-ділам тощо», – пояснив співрозмовник «РБК-Україна» у владній команді.

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За даними ZN.UA, кандидатуру Умєрова на посаду голови СЗР президент нібито погодив із колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

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Доповнено. «Суспільне» з посиланням на Зеленського повідомило, що Умєров координуватиме укладення нових дронових угод, а не лише Близький Схід. Україна вже має такі угоди з дев’ятьма країнами та веде перемовини ще з 15. Угоди передбачають не лише експорт українських безпілотників, а й інтеграцію дронового захисту в системи оборони країн-партнерів.



Також президент зауважив, що Умєров далі займатиметься питаннями дипломатії, зокрема, переговорами зі США.

Нагадаємо, з лютого 2026 року обов’язки голови Служби зовнішньої розвідки тимчасово виконує Олег Луговський. Попередній керівник СЗР Олег Іващенко у січні перейшов на посаду начальника Головного управління розвідки Міноборони.

У липні Володимир Зеленський запропонував ексміністру внутрішніх справ Ігорю Клименку стати секретарем Ради національної безпеки та оборони України. До того у владі Клименка розглядали на посаду міністра оборони, однак посадовець відмовився від пропозиції на тлі протестів активістів проти відставки Михайла Федорова з цієї посади. Згодом президент повідомив, що Рустем Умєров продовжить роботу в РНБО у зовнішньому напрямі.

Нагадаємо, Рустем Умєров очолював Міністерство оборони в уряді Дениса Шмигаля, а у липні 2025 року був призначений секретарем РНБО. У 2025 році під час переговорів України та Росії за його головування сторони домовилися про кілька обмінів військовополоненими.

У квітні УП опублікувала наву частину плівок у справі «Мідас», на яких фігурував Рустем Умєров. На той час він був міністром оборони й обговорював оборонні закупівлі із головним фігурантом справи про корупцію Тимуром Міндічем, компанія якого брала участь у таких закупівлях. Окрім цього, Умєров обговорював і своє можливе призначення на посаду посла у США, яке так і не відбулось.

У травні після оприлюднення плівок, українці створили петицію про звільнення Умєрова з РНБО. Утім, Офіс президента відмовився зареєструвати електронну петицію, оскільки та «не відповідає встановленим вимогам».