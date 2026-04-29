Журналісти оприлюднили розшифровки записів розмов з квартири Міндіча

У середу, 29 квітня, «Українська правда» повідомила, що отримала в розпорядження частину записів з прослуховувань фігурантів резонансної справи «Мідас» про масштабну корупцію у сфері енергетики. У розмовах, зафіксованих правоохоронцями, фігурують кілька учасників схеми, а також згадуються нові персоналії – «Вова» та «Андрій».

Зазначається, що розмови з першої частини оприлюднених «УП» записів задокументовані у квартирі співзасновника «95 кварталу» та бізнес-партнера Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Усі розмови записані влітку 2025 року.

Зокрема, там Міндіч мав розмову із колишнім першим помічником президента Сергієм Шефіром. Під час діалогу вони обдумували, де взяти гроші на заставу за «Льошу» – ексвіцепрем'єр-міністра Олексія Чернишова, якому повідомили про підозру в хабарництві та зловживанні службовим становищем. Нагадаємо, заставу за Чернишова у розмірі 51 млн грн внесли вже через день після її оголошення.

Фігуранти також згадують «Кісєля і Сову» – «УП» припускає, що, ймовірно, йдеться про нардепів Олександра Сову та Юрія Кіселя. Останній у грудні 2025 року отримав підозру за участь у злочинній групі, яка платила депутатам хабарі за голосування в парламенті.

Ще одна задокументовану розмову Міндіч провів з жінкою на імʼя Наталя. Під час діалогу він говорить про «Шуру» (ймовірно, фігуранта справи Олександра Цукермана) і «Сігізмунда» (ймовірно, ексміністра енергетики та юстиції Олександра Галущенка). Також у розмові Міндіч згадує про «Макса Донця» – за даними «УП», мова могла йти про керівника особистої охорони президента Максима Донця.

У діалозі також згадують «Олега» («УП» припускає, що це заступник голови ОП Олег Татаров), а також «Вову».

«Я розмовляв із Вовою перед Шабатом, перед тим як із Чернишовим це все … Він каже, … це все ***** якийсь, усе ***, ну», – йдеться у записах, які отримала «УП».

Під час розмови з Наталею Міндіч обговорює будівельні роботи, посадку дерев та басейн, а також те, що «треба всю територію, всю загальну базу законсервувати на рік». Раніше журналісти Bihus.Info розповіли про будівництво чотирьох маєтків у Козині під Києвом, які, за їхніми даними, будували люди, повʼязані з Чернишовим.

«Українська правда» повідомила, що котеджне містечко назвали «Династія», а чотири будинки, про які йдеться в розмові, призначені для Володимира Зеленського, Андрія Єрмака, Олексія Чернишова та Тимура Міндіча. За даними «УП», співрозмовниця Міндіча прямо називає прізвище Чернишова, каже, що в «Андрія» вже зроблені фасади всередині, а між Міндічем та «Вовою» протягнутий паркан.

Журналіст «УП» Михайло Ткач повідомив, що після викриття маєтків журналістами НАБУ та САП відкрили кримінальне провадження, а самі будинки перебувають під арештом. Крім того, антикорупційні органи через Офіс генпрокурора направили до Ізраїлю матеріали кримінальної справи в межах запиту на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Саме через це, за словами Ткача, матеріали слідства почали просочуватися в мережу. Так, нещодавно нардеп від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко з посиланням на експрокурора САП опублікував нібито розшифровки розмови фігурантів справи «Мідас», в яких начебто обговорюють волонтерку та керівницю ГО «Центр підтримки аеророзвідки» Марію Берлінську.

«УП» вважає, що попри примітки в матеріалах САП, де є імʼя Марії Берлінської, йдеться не про неї, а про посадовицю Національного фонду інвестицій України.

Так, у розмові Міндіча з тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим згадується людина на імʼя «Маша», яку міністр «поставив контактером» із партнерами в ОАЕ. У розшифровці йдеться, що вона отримувала «зарплату» за те, що «дотиснула Defense City». «УП» з посиланням на джерела в оборонній сфері повідомила, що йдеться про радницю гендиректора АТ «Національний фонд інвестицій України» з питань розвитку стратегічного партнерства з країнами Близького Сходу Марію Доценко.

Окрім згадок «Маші» в розмові Міндіча та Умєрова йшлося про виділення грошей на розробку ракет оборонної компанії Fire Point. Нагадаємо, у серпні 2025 року газета Kyiv Independent повідомила вивчають можливу Міндіча причетність до компанії.

У діалозі Тимур Міндіч просить Умєрова прискорити виділення грошей на далекобійні безпілотники FP-1, а також оплатити бронежилети іншої фірми. Умєров своєю чергою натякає, що зможе це зробити, та говорить про «311 ярдів» (311 млрд грн). З розмови також випливає, що Умєров займався переговорами про купівлю частки в Fire Point інвесторами з Близького Сходу на прохання Міндіча.

Журналісти анонсували ще дві частини розшифровок розмов Тимура Міндіча та інших фігурантів справи «Мідас».

Справа Міндіча

10 листопада НАБУ та САП заявили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. За даними слідства, учасники схеми отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Незаконно отримані кошти, за версією слідчих, легалізовували через так званий «бек-офіс» у центрі Києва. Загальна сума могла сягати близько 100 млн доларів.

У НАБУ вважають, що організатором схеми був 46-річний Тимур Міндіч. За версією слідчих, він контролював фінансові потоки, визначав суми виплат і впливав на керівників центральних органів влади для розв'язання питань у власних інтересах, зокрема в енергетиці та оборонній сфері. Бізнесмен виїхав з України 10 листопада, за кілька годин до початку обшуків. Журналіст Михайло Ткач розшукав Міндіча в ізраїльському Тель-Авіві.

Вищий антикорупційний суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі Міндіч перебуває в Ізраїлі та у розмові з депутатом від партії «Європейська солідарність» Олексієм Гончаренком він заявляв, що готовий повернутися до України за умови, що йому призначать «чесну заставу».

31 березня ОГП скерував до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча. Наразі інформації про те, чи погодить країна видачу Міндіча Україні, немає.