Компанія-фігурант розслідування створила українську далекобійну ракету «Фламінго»

Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування діяльності компанії Fire Point, яка займається виробництвом української крилатої ракети «Фламінго». Правоохоронці підозрюють компанії у введенні уряду в оману, повідомило у п’ятницю, 29 серпня, Kyiv Independent із посиланням на п’ять джерел, обізнаних із розслідуванням.

За даними співрозмовників видання, компанія Fire Point, відома розробкою далекобійних дронів та виготовленням ракети «Фламінго», стала фігуранткою розслідування НАБУ. Зазначається, що маловідома раніше компанія вважається одним із найбільших отримувачів грошей від Міноборони.

У НАБУ підозрюють підприємство у тому, що воно могло ввести уряд в оману щодо ціноутворення та поставок. Зокрема, йдеться про вартість власних компонентів та кількості безпілотників, які Fire Point постачає війську. За даними Kyiv Independent, у 2024 році фірма продала Міноборони далекобійні безпілотники FP-1 на 13,2 млрд грн.

Крім того, антикорупційне бюро вивчає можливу причетність до компанії наближеного до президента України Володимира Зеленського та співвласника «Квартал 95» Тимура Міндіча. Нагадаємо, наприкінці липня «Українська правда» із посиланням на власні джерела в антикорупційних органах повідомила, що один з керівників детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов, якого затримали та заарештували за підозрою у нібито співпраці з росіянами, розслідував справу Міндіча.

Kyiv Independent зв’язалося з адвокатом Міндіча, який заявив, що він не має інформації про зв’язок між Міндічем та Fire Point.

У НАБУ відмовилися від коментарів щодо розслідування, заявивши, що не можуть надавати інформацію через таємницю слідства. Водночас те, що розслідування таки проводиться, підтвердила компанія Fire Point.

Головна технічна директорка компанії Ірина Терех заявила, що значення розслідування перебільшене та нібито ґрунтується на чутках, поширених конкурентами. Вона також заявила, що розслідування НАБУ є частиною ширших розслідувань системи оборонних закупівель України.

«Немає сенсу шукати секрети там, де їх немає», – сказала Терех.

Видання повідомило, що розслідування НАБУ щодо Fire Point розпочалося приблизно чотири місяці тому, незадовго до того, як Верховна Рада проголосувала за скандальний закон про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ.