Руслн Магмедрасулов вів справу щодо Тимура Міндіча

Один з керівників детективів Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, якого затримали та заарештували за підозрою у нібито співпраці з росіянами, розслідував справу співвласника студії «Квартал-95» та бізнесмена Тимура Міндіча, близького до президента України Володимира Зеленського. Про це у середу, 30 липня, повідомила «Українська правда» із посиланням на власні джерела в антикорупційних органах.

За словами співрозмовників УП, Руслан Магамедрасулов був одним із ключових співробітників НАБУ, які займалися документуванням Тимура Міндіча. Журналісти зазначили, що це відбувалося за адресою, де у 2021 році святкував день народження Володимир Зеленський. Вже в липні 2025 року НАБУ і САП зафіксували там розмови Міндіча.

Зазначимо, у червні 2025 року правоохоронці затримали Леоніда Міндіча – родича Тимура Міндіча та організатора оборудки, який у 2021 році взяв під особистий контроль проведення закупівель обладнання в «Харківобленерго» за в кілька разів завищеними цінами. За даними НАБУ, Леоніда Міндіча затримали під час спроби втекти з України. Йому повідомили про підозру та взяли під варту з можливістю внесення застави. За менш ніж тиждень посадовець, який намагався втекти за кордон, вийшов під заставу в розмірі 8 млн грн.

Сам Тимур Міндіч фігурував у розслідуванні нардепа Ярослава Железняка про контрольовані владою телеканали, що отримали за останні роки майже 1 млрд грн з держбюджету. У липні 2025 року видання «Цензор.НЕТ» повідомило, що Міндіч є фігурантом справи НАБУ щодо розкрадання державних коштів, а також наразі перебуває в Австрії.

Нагадаємо 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора прийшли з обшуками до детективів НАБУ та затримали керівника міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. СБУ повідомила, що посадовця затримали за підозрою у веденні бізнесу в Росії – за даними спецслужби, посадовець нібито допомагає своєму батьку-підприємцю вести незаконну торгівлю з Росією та має контакти з представниками країни-агресора.

Цікаво, що на записах СБУ у справі Магамедрасулова він говорить про торгівлю не з російською республікою Дагестан, а з Узбекистаном. У ЦПК повідомили, що в Дагестані відсутня державна програма щодо закупівлі насіння коноплі – водночас вона є в Узбекистані. Про Узбекистан далі у розмові згадує і Магамедрасулов, який каже про те, що «у них були проблеми з бавовною, приїздили якісь узбеки й не комунікували, з іншими спілкувалися».

Вже 22 липня суд взяв Руслана Магамедрасулова під варту до 16 серпня без права на заставу.

Окрім Магамедрасулова, СБУ та Офіс генпрокурора оголосили про підозру працівнику Центрального апарату Бюро Віктору Гусарову в шпигунстві на користь Росії, а також заочно – народному депутату від вже забороненої партії Федору Христенку, який впливав на НАБУ та працював на ФСБ. Крім того, ще трьом працівникам бюро оголосило про підозри ДБР – їх звинувачують у вчиненні важких ДТП чотири роки тому.

Нагадаємо, затримання Магамедрасулова та кількох інших працівників НАБУ відбулися перед ухваленням та підписанням скандального закону про фактичну ліквідацію незалежності НАБУ і САП. Через ухвалення закону у низці міст України кілька днів тривали протести.

Опісля президент запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». На тлі протестів Зеленський анонсував законопроєкт, який має гарантувати незалежність антикорупційних інституцій.

24 липня у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт №13531, який передбачає скасування положень скандального закону №12414. Того ж дня Володимир Зеленський погодив текст свого законопроєкту №13533 та вніс його до Верховної Ради. Законопроєкт мають розглянути в четвер, 31 липня.