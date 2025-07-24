Зеленський заявив, що антикорупційні органи підтримали погоджений ним законопроєкт

У четвер, 24 липня, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт №13533 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу й деяких законодавчих актів щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Про це йдеться на сайті парламенту.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що антикорупційні органи підтримали погоджений ним законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів і надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Про це глава держави сказав канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу під час телефонної розмови 24 липня.



«Поінформував, що вже погодив текст законопроєкту, який гарантує незалежність і дієвість антикорупційних інституцій в Україні. Важливо, що антикорупційні органи підтримали цей законопроєкт. Ми всі погодилися, що не має бути будь-яких втручань та впливів з боку Росії на роботу нашої антикорупційної інфраструктури. Запропонував Німеччині долучитися до експертизи законопроєкту. Фрідріх запевнив у готовності допомогти», – писав президент.

Оновлено. У НАБУ заявили, що законопроєкт №13533, поданий президентом як невідкладний, відновлює усі процесуальні повноваження та гарантії незалежності НАБУ і САП.



«НАБУ і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу Президента за основу і в цілому. Це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують НАБУ і САП», – ідеться в повідомленні.

Що передбачає новий законопроєкт президента про незалежність НАБУ та САП

Документ передбачає, що генеральний прокурор може запросити будь-яке кримінальне провадження з НАБУ на вивчення.

Водночас генпрокурору заборонено давати вказівки детективам НАБУ, забирати провадження з бюро в інші органи досудового розслідування. Однак на час дії воєнного стану ця норма не застосовується.

Також генпрокурор отримає право передавати в окремих випадках кримінальні провадження вже до НАБУ з інших органів слідства.

Відповідно до законопроєкту, генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП. Також йдеться, що працівники САП підпорядковуються тільки керівнику САП, його першому заступнику і заступнику.

Протягом пів року з ухвалення закону кожен орган правопорядку має провести перевірку за допомогою поліграфа усіх співробітників, які мають доступ до державної таємниці. Методику проведення має сформулювати Служба безпеки України. Надалі такі перевірки мають відбуватися кожні два роки.

Що не так із законом про НАБУ і САП №12414

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12414, який суттєво обмежує повноваження НАБУ та САП, а також надає додаткові повноваження генпрокурору. Проєкт закону фактично ліквідовує незалежність антикорупційних органів.

Документ ухвалили після масштабних обшуків, які СБУ та Офіс генпрокурора провели у працівників НАБУ 21 липня. В межах дій СБУ та ОГП підозри отримали низка детективів НАБУ, а також один їхніх з керівників Руслан Магамедрасулов – його підозрюють у допомозі батьку-бізнесмену в Росії та тісних зв’язках з агентом ФСБ й нардепом Христенком.

Проти підписання законопроєкту виступили українці в низці міст – у Києві, Львові та багатьох інших містах пройшли протести. Попри це ввечері 22 липня президент Зеленський повернув законопроєкт із власним підписом.

23 липня у зверненні Володимир Зеленський запевнив, що антикорупційна система продовжить працювати, але «без російських впливів». Того ж дня президент зустрівся з представниками правоохоронних, силових та антикорупційних органів, заявивши, що відбулася конструктивна розмова, і «всі працюватимуть разом».

Ввечері 23 липня по всій Україні люди повторно вийшли на мітинги проти законопроєкту. Акції протесту були більшими за мітинги 22 липня, а місцеві організації анонсували протести також увечері 24 липня. Тим часом Верховна Рада пішла у чотиритижневу відпустку.

24 липня Верховна Рада зареєструвала законопроєкт №13531, який відновлює незалежність НАБУ та САП, і тим самим скасовує усі скандальні норми законопроєкту №12414, які «стосуються антикорупційної інфраструктури».

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, його ініціаторами виступили 48 народних депутатів.

Паралельно президент Володимир Зеленський повідомив, що погодив альтернативний законопроєкт, який, за його словами, має «гарантувати незалежність антикорупційних органів» і «захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».