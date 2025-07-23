Викривати корупцію на найвищому рівні – справа непроста, але за останні десять років суспільство побачило чимало гучних затримань. Справи стосуються навіть не мільйонів, а мільярдів гривень. Газова афера Дубневича, справа Коломойського, викриття суддів, корупційні справи нардепів та спроба підкупу детективів НАБУ «королем контрабанди» Альперіним.

На тлі скандалу із втратою незалежності НАБУ (Національного антикорупційного бюро) та САП (Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) ZAXID.NET вирішив пригадати ключові резонансні справи, які вони розслідували.

Афера Дубневича на 2,1 млрд грн

НАБУ здійснювало розслідування масштабної схеми заволодіння газом на 2,1 млрд грн. Йдеться про справу розкрадання газу на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ. В організації схеми підозрюють чинного народного депутата Ярослава Дубневича, який переховується від слідства за кордоном та перебуває у міжнародному розшуку із 2023 року.

У березні 2025 року САП передала обвинувальний акт до суду, який і винесе вирок причетним до цієї афери.

Ярослав Дубневич переховується від слідства за кордоном та перебуває у міжнародному розшуку

Це не єдина справа НАБУ і САП проти Ярослава Дубневича. Нардепа підозрюють і в заволодіння 93 млн грн «Укрзалізниці». Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у вересні 2022 року закрив справу проти Дубневича, але САП подала апеляцію і справу відправили на новий розгляд. Після втечі Дубневича за кордон ВАКС конфіскував сплачену ним раніше заставу (56 млн грн) на потреби ЗСУ.

«ПриватБанк» і Коломойський

23 липня 2025 року НАБУ повідомило про завершення слідства у справі ексвласника «ПриватБанку» Ігоря Коломойського. За даними слідства, члени організованої ним злочинної групи заволоділи 9,2 млрд грн банку. Справа «ПриватБанку» є однією з наймасштабніших в історії антикорупційних органів.

НАБУ завершило слідство у справі Ігоря Коломойського (Фото Наталії Кравчук/НВ)

Хабар голови Верховного Суду

У 2023 році НАБУ викрило на отриманні близько 2,7 млн доларів хабаря на той час голову Верховного Суду Всеволода Князєва. За даними детективів, хабар він отримав за позитивні рішення суду щодо олігарха та мільярдера Костянтина Жеваго. Зараз справа перебуває у Вищому антикорупційному суді.

Ексголова Верховного Суду Всеволод Князєв (Фот УНІАН/Ратинський Вʼячеслав)

Справа «короля контрабанди» Альперіна

НАБУ та САП обвинувачують одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого називають «королем контрабанди», в організації схеми з контрабанди товарів через український кордон. У вересні 2017 році НАБУ ініціювало накладення арешту на понад 450 млн грн коштів компаній-учасниць оборудки. Згодом, Альперін запропонував детективам НАБУ 800 тис. доларів хабаря, щоб ті припинили розслідування справи та передали її до поліції, проте бізнесмена викрили «на гарячому». У 2021 році РНБО ввела санкції проти Альперіна, а Зеленський позбавив його українського громадянства.

Вадим Альперін (у центрі) разом із адвокатами (Фото Слідство.Інфо)

У 2023 році ВАКС закрив справу Вадима Альперіна через «правки Лозового», але Апеляційна палата відмінила це рішення.

Афера на 10 млрд грн у Фонді держмайна

За даними правоохоронців, колишній голова Фонду держмайна (ФДМУ) Дмитро Сенниченко разом зі своїм ексрадником Андрієм Гмиріним організували аферу на 10 млрд грн. За версією слідства, Гмирін та Сенниченко сприяли призначенню на керівні посади держпідприємств – Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, підконтрольних їм людей. Вони підписували контракти із підконтрольними фірмами, які належать до орбіти Сенниченка і його команди. Продукція з державних підприємств продавалася цим фірмам за заниженими цінами, а далі перепродавалася з націнкою.

Ексголова Фонду державного майна України Дмитро Сенниченко

Дмитру Сенниченку також оголошували підозру через заволодіння понад 500 млн грн коштів держпідприємств. У травні 2024 року ВАКС заочно арештував Сенниченка, оскільки той, як і інші підозрювані у мільярдній афері, втік за кордон.

Розкрадання 206 млн грн «Укргазбанку»

У 2022 році НАБУ та САП повідомили про підозру ексголові Нацбанку Кирилу Шевченку в справі про розкрадання 206 млн грн «Укргазбанку» та оголосили у міжнародний розшук. Відтоді Шевченко переховується у Відні, але австрійська влада відмовила у його екстрадиції в Україну через запроваджений воєнний стан. Сам Кирило Шевченко називає себе «жертвою політичного переслідування».

Наразі кримінальну справу скерували до суду, який винесе вирок Шевченку та іншим підозрюваним.

Ексголова Національного банку Кирило Шевченко

Справа екссудді Чауса

НАБУ та САП у 2016 році викрили на той час суддю Дніпровського райсуду Миколу Чауса за підозрою в отриманні 150 тис. доларів хабаря. Після викриття Чаус втік до Молдови, де просив політичного притулку. Згодом, у квітні 2021 році стало відомо про викрадення екссудді у центрі Кишинева, а у липні 2021 року Чаус прийшов у сільраду на Вінниччині. Після цього НАБУ заявляло, що СБУ відмовлялось віддати їм Чауса та «відбило» його у поліції.

Миколу Чауса затримали у сільраді на Вінниччині, фото «Цензор.нет»

У 2023 році ВАКС виніс вирок Миколі Чаусу, присудивши 10 років тюрми за хабарництво з конфіскацією майна. У 2025 році Апеляційна палата ВАКС зменшила термін ув’язнення до 8,5 років.

Тюрма за хабар

У 2023 році нардепа зі «Слуги народу» Анатолія Гунька викрили на одержанні 85 тис. доларів хабаря за передачу в оренду державної землі. У березні 2025 року ВАКС визнав нардепа винним у хабарництві та призначив 7 років тюрми з конфіскацією всього майна.

Засуджений за хабар депутат Анатолій Гунько (Фото "Суспільне Чернігів")

Це не єдиний нардеп, якого викрило НАБУ і САП. За даними слідства, народний депутат Віктор Бондар організував корупційну схему на закупівлі кабелів для «Укрзалізниці» – компанія втратила понад 140 млн грн.

У 2020 році НАБУ оприлюднило докази хабарництва нардепа «Слуги народу» Олександра Юрченка. Детективи стверджували, що депутат попросив 13 тис. доларів хабаря за внесення пропозицій до законопроекту, а в майбутньому – ще 200 тис. доларів для підкупу народних депутатів, членів комітету. Після оприлюднення доказів Юрченко написав заяву про вихід з фракції «Слуга Народу». Зараз справа у суді.

Народна депутатка Людмила Марченко

У 2023 році народній депутатці Людмилі Марченко повідомили про підозру за втручання у систему «Шлях». НАБУ оприлюднило відео розмов нардепки та її помічниці про допомогу ухилянту перетнути кордон, а також, як обраниця викидає частину хабаря за паркан свого дому. Слідство у цій справі уже завершили, справа перебуває у суді.

Яйця по 17 грн

У 2025 році НАБУ оголосило підозри п’ятьом фігурантам схеми розкрадання 733 млн грн на закупівлі продуктів для Збройних сил України під час воєнного стану. Йдеться, зокрема, про купівлю яєць за завищеними цінами – 17 грн/шт.

Першими цю схему виявили журналісти «Дзеркала тижня» ще у 2023 році, після скандалу у Міноборони була хвиля звільнень.

Міністра підозрювали в розкраданні земель

У 2024 році тодішнього міністра агрополітики Миколу Сольського звільнили з посади через підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн. САП та НАБУ також завадили учасникам схеми привласнити земельні ділянки площею 3,3 тис. га вартістю близько 190 млн грн. Вироку у цій справі ще немає.

Миколу Сольського звільнили з посади міністра через підозру в заволодінні державною землею на 291 млн грн (Фото Слідство.Інфо)

Рюкзаки Авакова

У 2017 році НАБУ затримало сина Арсена Авакова Олександра та ексзаступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря за підозрою у розтраті 14 млн грн. За версією слідства, вони були причетними до закупівлі коштом МВС рюкзаків за військових за цінами, які суттєво перевищували ринкові. Товар не відповідав вимогам МВС і був поставлений невчасно.

Вирок Авакову та Чеботарю так і не винесли, САП закрила кримінальне провадження.

Підозра Чернишову

Одна з останніх резонансних справ – це підозра уже колишньому міністру національної єдності Олексію Чернишову, який раніше був також міністром розвитку громад та територій. Урядовця підозрюють у зловживання службовим становищем та хабарництві. У цій справі триває досудове розслідування.

Олексій Чернишов