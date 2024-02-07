Кирило Шевченко заявляє про політичне переслідування

Австрія не погодилась екстрадувати до України екс-голову НБУ Кирила Шевченка, якого підозрюють у масштабних корупційних схемах. Про це повідомив австрійський сайт новин Der Standard.

Крило Шевченко переховується у Відні з вересня 2022 року. У коментарі австрійським журналістам екс-керівник НБУ заявив, що в Україні він є жертвою політичного переслідування.

«Він подав заяву на надання притулку в Австрії, де й досі перебуває. Хоча Україна подала прохання про екстрадицію, австрійські суди відхилили це. Влада та суди стверджують, що передача Шевченка Україні наразі неможлива просто через воєнний стан», – йдеться у статті.

Втім журналісти зазначають, що в Австрії також передбачена відповідальність за правопорушення, які Кирилу Шевченку інкримінують в Україні. Сам Шевченко заявив, що впевнений, що влада Австрії до нього поставиться справедливо на відмінно від української.

Нагадаємо, Кирило Шевченко 4 жовтня 2022 року звільнився з посади голови НБУ за станом здоров’я. Наступного дня НАБУ повідомило йому про підозру у справі про розкрадання 206 млн грн «Укргазбанку» та оголосило у міжнародний розшук. Сам Кирило Шевченко заявив, що повідомив НАБУ про своє місце перебування та звинуватив нацбюро у заангажованості.

25 листопада 2022 року «Українська правда» опублікувала розслідування, у якому йшлося про те, що розшукуваний Кирило Шевченко переховується у столиці Австрії – Відні.