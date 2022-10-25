Кирило Шевченко наразі перебуває закордоном

Екс-очільник Національного банку України Кирило Шевченко, якого НАБУ оголосило у розшук, повідомив слідчі органи про місце свого перебування. Він запевнив, що не ховається від слідства, проте вважає його заангажованим, пише LB.ua.

«Оголошують у розшук тих, хто ховається. Я навіть не уявляю, що ще мав зробити для співпраці зі слідством», – сказав Шевченко.

Він уточнив, що офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження. При цьому Шевченко перебуває на консульському обліку у країні ЄС, де відбувається лікування.

Також Шевченко запевнив, що офіційно звернувся до посольства з клопотанням про надання приміщення для організації відеозв'язку на час, коли працівники слідчого органу захочуть провести допит.

«Таким чином, я подав усі відповідні клопотання і вжив усіх необхідних дій щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством», – зазначив Шевченко.

Саме справа Укргазбанку, фігурантом якого його оголосили, Шевченко вважає «нафталіновим».

«Оголошення мене у розшук за викладених вище обставин – зайве підтвердження заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу», – звернувся екс-глава НБУ до слідчих.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук екс-голову Національного банку України Кирила Шевченка, а також ще двох посадовців, яких підозрюють у причетності до розкрадання понад 200 млн грн «Укргазбанку».