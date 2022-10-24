Екс-голову НБУ Кирила Шевченка звинуватили у розкраданні через день після його відставки

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук екс-голову Національного банку України Кирила Шевченка, а також ще двох посадовців, причетних до розкрадання понад 200 млн грн. Про це в понеділок, 24 жовтня, повідомила прес-служба НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваних у кримінальному провадженні № 52019000000000143 від 20.02.2019 за фактами вчинення службовими особами АБ «Укргазбанк», у складі організованої групи, розтрати коштів цього банку, шляхом зловживання службовим становищем, та службового підроблення», – йдеться у повідомленні.

Водночас на сторінці НАБУ у Facebook уточнено, що мова йде про екс-голову правління «Укргазбанку», одного з заступників «Укргазбанку» та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови. Разом з Шевченком у розшук оголошено Дениса Чернишова та Олену Хмеленко.

Про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук

Як інформував ZAXID.NET, 5 жовтня фінансовий комітет погодив звільнення з посади голови НБУ Кирила Шевченка, який подав у відставку через проблеми зі здоров'ям.

6 жовтня Верховна Рада звільнила Кирила Шевченка з посади голови НБУ. Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ повідомили про масштабну корупційну схему службових осіб державного АБ «Укргазбанк». У цій справі повідомили про підозру Кирилу Шевченку, який раніше був головою правління «Укргазбанку».

Сам Шевченко заявив, що перебуває за кордоном на лікуванні, і вважає своє переслідування політичним.

«Я не став говорити про майже дворічний політичний тиск, який посилився напередодні мого рішення і, власне, зумовив серйозне погіршення проблем зі здоров’ям. Я не був зручним головою Національного банку. Інформація про оголошення підозри стала неочікуваною – я дізнався про неї зі ЗМІ, перебуваючи за кордоном на лікуванні», – повідомив тоді він.