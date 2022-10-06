Підозру фігаранту справи залишили в приміщенні НБУ, бо його місце перебування невідомо

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ у четвер, 6 жовтня, повідомили про масштабну корупційну схему службових осіб державного АБ «Укргазбанк», яка призвела до збитків в сумі понад 206 млн гривень. У цій справі повідомили про підозру колишньому голові правління «Укргазбанк» та екс-керівнику Національного банку України Кирилу Шевченку. Оскільки місце перебування Шевченка невідоме, підозру йому залишили в офісі НБУ.

За інформацією САП, керівництво банку «Укргазбанк» використали інформацію про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування для розкрадання грошей. Так, працівники банку уклали фіктивні договори із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам. Слідство встановило, що впродовж 2014-2019 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перерахували понад 206 млн грн.

Правоохоронці уже повідомили про підозру 5 основним фігурантам злочину, серед яких голова Національного банку України Кирило Шевченко, колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

«Оскільки місцеперебування ексголови правління «Укргазбанку» наразі невідоме, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК України, а саме – залишили в адміністрації за місцем його роботи, саме – Національному банку України. Через такі самі обставини у такому ж порядку повідомили про підозру й одному з заступників «Укргазбанку» та заступнику директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови», – повідомили в НАБУ.

Водночас САП наголошує, що злочинна діяльність голови НБУ не стосується періоду його перебування на посаді керівника Нацбанку.

Нагадаємо, 5 жовтня фінансовий комітет погодив звільнення з посади голови НБУ Кирила Шевченка, який напередодні подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. А 6 жовтня президент Володимир Зеленський запропонував призначити новим очільником Національного банку 47-річного Андрія Пишного.