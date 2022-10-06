Верховна Рада розгляне кандидатуру Андрія Пишного на посаду голови НБУ

Президент Володимир Зеленський пропонує призначити новим очільником Національного банку Андрія Пишного – колишнього голову правління державного «Ощадбанку», повідомив перший заступник голови фінансового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк.

«Сьогодні о 18:30 наш комітет з питань фінансової політики знову збереться. ️Тема: розгляд призначення Андрія Пишного на посаду голови НБУ», – написав депутат у Telegram.

Вранці у четвер фінансовий комітет погодив звільнення з посади голови НБУ Кирила Шевченка, який напередодні подав у відставку через проблеми зі здоров'ям.

47-річний Андрій Пишний – радник голови правління державного«Ощадбанку» та член міжнародної групи з питань санкцій проти Росії «Єрмака-Макфолла». Пишний понад шість років керував державним «Ощадбанком», куди його призначили у 2014 році, коли його давній товариш Арсеній Яценюк став прем'єр-міністром.

Зазначимо, що голову Національного банку призначає на посаду Верховна Рада за поданням президента строком на сім років.