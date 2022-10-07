Андрій Пишний став новим головою Нацбанку

Екс-очільник «Ощадбанку» Андрій Пишний став новим головою Національного банку. Про це повідомила народна депутатка з фракції «Слуга народу» Ольга Василевська-Смаглюк. Призначення Пишного на засіданні 7 жовтня підтримали 290 народних депутатів.

Андрій Пишний працює банківській системі України вже 16 років. З 2003 по 2007 рік року він був першим заступник голови правління «Ощадбанку», а у 2014 році повернувся в банк як голова правління до 2020 року.

На час його керування припали найбільш значущі зміни в «Ощадбанку» і виведення фінустанови на прибуткову діяльність. Також на час його роботи в банку припала одна з найбільш гучних перемог України в міжнародному арбітражі з Росією – щодо активів «Ощадбанку» в Криму на 1,3 млрд дол. Наразі ж він співпрацює з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, зокрема в рамках міжнародної санкційної групи «Єрмака-Макфола».

Його попередника, Кирила Шевченка призначили головою Національного банку 16 липня 2020 року. Призначення відбулося після гучного скандалу зі звільненням попереднього голови НБУ Якова Смолія, який оголосив про відставку через політичний тиск зі сторони влади.

5 жовтня 2022 року фінансовий комітет погодив звільнення з посади голови НБУ Кирила Шевченка, який напередодні подав у відставку через проблеми зі здоров'ям. 6 жовтня президент Володимир Зеленський запропонував призначити новим очільником Національного банку 47-річного Андрія Пишного.

Того ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура та НАБУ у повідомили про масштабну корупційну схему службових осіб державного АБ «Укргазбанк». У цій справі повідомили про підозру колишньому голові правління «Укргазбанк» та екс-керівнику Національного банку України Кирилу Шевченку.