Кирило Шевченко обіймав посаду з липня 2020 року

Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав на розгляд президенту Володимиру Зеленському заяву про відставку. Про це ввечері у вівторок, 4 жовтня, повідомили у прес-службі НБУ.

«В силу причин, пов'язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення. Я залишаю посаду голови НБУ. Я звернувся до президента України з проханням прийняти мою відставку. Дякую президентові України за виявлену довіру та спільну роботу на користь держави – і в мирний, і у воєнний час», – йдеться в оприлюдненій заяві.

До ухвалення відповідних рішень Верховною Радою України про звільнення та призначення на посаду нового голови Національного банку, правління регулятора продовжить виконувати свої функції та здійснюватиме управління діяльністю НБУ в поточному складі.

Хто такий Кирило Шевченко

Кирило Шевченко – 47-річний український банкір та економіст. Народився 1972 року у російському місті Тула. У 1994 році отримав диплом Харківського державного економічного університету. З 1994 по 2006 працював на різних посадах у банках «Український кредитний банк», «Аваль» та «Фінанси та Кредит».

З грудня 2006 по травень 2009 року був головою правління Державної іпотечної установи. У 2009 році майже півроку був радником тодішньої прем’єр-міністерки Юлії Тимошенко. У вересні 2009 року став першим заступником голови правління «Укргазбанку», де пробув до квітня 2010 року.

Протягом 2011-2012 років очолював приватні акціонерні товариства «Українська Стратегічна Група» та «СКПД». З травня 2012 року по серпень 2014 року працював радником секретаріату голови «Ощадбанку».

У 2014 році він став першим заступником голови правління «Укргазбанку», а потім в.о. голови. 28 травня 2015 року його обрали головою правління «Укргазбанку» за результатами конкурсу.

Верховна Рада під час засідання 16 липня 2020 року підтримала призначення голови правління державного «Укргазбанку» Кирила Шевченка на посаду голови Національного банку України. Він замінив на цій посаді Якова Смолія, який подав президенту заяву про відставку через «систематичний політичний тиск».