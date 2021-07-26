Кирило Шевченко очолює НБУ з 16 липня 2020 року

В Офісі президента Володимира Зеленського розглядають можливість звільнення Кирила Шевченка з посади голови Національного банку України (НБУ), зокрема, через провал перемовин з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомила в понеділок, 26 липня, «Економічна правда» з посиланням на два джерела в Офісі президента, а також на співрозмовників у самому НБУ, є чотири причини для відставки Шевченка.

Перша – провал переговорів з Міжнародним валютним фондом. Шевченко, разом з міністром фінансів Сергієм Марченком та заступницею голови Офісу президента Юлією Свириденко входить до складу переговорної групи з МВФ з боку України. Останній рік голова НБУ чи не щотижня заявляє про постійний прогрес в перемовинах з МВФ та «фокусуванні на виконанні діючої програми», однак отримати черговий транш Україні так і не вдалось. Співрозмовники «Економічної правди» у НБУ зазначили, що жодних змін в інтенсивності спілкування з кредиторами останнім часом не відбулось, а діалог з МВФ триває у звичному, «постійному» режимі.

Друга причина – бажання голови Офісу президента Андрія Єрмака змінити голову державного «Ощадбанку» Сергія Наумова та поставити на його місце "більш зрозумілого" менеджера. За словами співрозмовників видання, мова може йти про колишнього голову Ощадбанку Андрія Пишного.

Третя причина для відставки Шевченка пов'язана з ліцензуванням банків. А саме – його намагання погодити продаж української «дочки» російського «Сбербанку» народному депутатові Андрієві Іванчуку та його бізнес-партнерам. Офіційно документи про купівлю банку до НБУ ще не надходили, однак голова Нацбанку нібито має твердий намір погодити цю угоду.

Четвертий аргумент не на користь Шевченка – «він не командний гравець» для команди влади. За словами співрозмовників в Офісі президента, невдоволення викликало, зокрема, останнє рішення НБУ поступово згорнути програму довгострокових кредитів рефінансування. Левову частину цих кредитів, яких за рік було видано на суму близько 70 млрд грн, направили на фінансування програми Володимира Зеленського «Велике будівництво» (через кредити «Укрексімбанку») та купівлю ОВДП (тобто, фінансування дефіциту державного бюджету). А нещодавно Нацбанк пішов ще далі і підвищив облікову ставку з 7,5% до 8% річних, збільшивши вартість кредитів рефінансування для банків.

Раніше про загрозу відставки Шевченка повідомила британська газета Financial Times з посиланням на свої джерела в Офісі президента. Рішення про відставку Шевченка можуть ухвалити вже восени, після виходу парламенту з канікул.

Нагадаємо, Верховна Рада призначила Кирила Шевченка головою НБУ 16 липня 2020 року.