Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних через збереження високого рівня інфляції і зростання споживчих цін. Про це 22 липня під час брифінгу повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

«Правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 8% річних. В умовах суттєвішого посилення фундаментального інфляційного тиску це є необхідним для повернення інфляції до цілі 5% у 2022 році та утримання під контролем інфляційних очікувань», — заявив Шевченко.

Як зазначила прес-служба НБУ, згідно із прогнозом, невдовзі інфляція незначно перевищить 10% (проти 9,5% у червні), але згодом сповільниться.

«Після досягнення піку восени цього року інфляція почне сповільнюватися завдяки надходженню нового врожаю та корегуванню глобальних цін на енергоносії. Посилення монетарної політики Національного банку, зокрема підвищення облікової ставки та згортання антикризових монетарних заходів, також дасть змогу утримати під контролем інфляційні очікування та поступово позначиться на послабленні фундаментального інфляційного тиску», – повідомила прес-служба НБУ.

Очікується, що в другому півріччі 2022-го інфляція повернеться до цілі 5% і надалі перебуватиме в цьому діапазоні.

Нагадаємо, облікова ставка – це один з головних індикаторів економіки. Це відсоток, під який НБУ надає кошти банкам, нижче від цього показника комерційним банкам невигідно давати кредити клієнтам.

Облікова ставка є вагомим інструментом впливу на інфляцію (зростання вартості товарів та послуг) з боку НБУ.

Завдяки зниженню ставки регулятор робить позики доступнішими, оскільки відсоток за ними стає меншим. Тоді банки починають видавати більше грошей, їх в економіці стає більше, відповідно інфляція розганяється. Зокрема, грошей стає менше на депозитах, а більше в населення, яке починає більше витрачати. Фактично інфляція призводить до знецінення гривні.

Коли ставку підвищують, кредити та депозити стають дорожчими, вони спонукають населення заощаджувати. У підсумку грошей в економіці стає менше, а інфляція сповільнюється.

Востаннє Нацбанк змінював облікову ставку у квітні поточного року – тоді її підвищили з 6,5% до 7,5% річних. Тоді регулятор попереджав, що у разі погіршення ситуації з інфляцією може її підвищити. Загалом прогноз Національного банку передбачає подальше підвищення облікової ставки до 8,5% та збереження її на цьому рівні щонайменше до другого кварталу 2022 року.