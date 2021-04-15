Національний банк підвищив облікову ставку на один процентний пункт до 7,5%. Також регулятор погіршив прогнози інфляції та економічного зростання на кінець 2021 року.

Нацбанк повідомив, що в березні зростання цін прискорилося до 8,5%, що перевищило прогнози, які регулятор робив на початку року.

«З одного боку, стрімке прискорення інфляції зумовлювалося здебільшого тимчасовими чинниками – зростанням світових цін на продовольство та енергоносії. Пожвавлення глобальної економіки та ефекти від гірших врожаїв і далі підштовхували ціни вгору. З іншого, фундаментальний інфляційний тиск посилювався через подальше зростання споживчого попиту, зокрема за рахунок підвищення зарплат», – йдеться в повідомленні регулятора.

НБУ зазначив, що роздрібний товарообіг за останні місяці стабільно перевищував докризові рівні (в лютому на 5,6% більше проти лютого минулого року). Унаслідок подорожчання товарів щоденного споживання інфляційні очікування залишаються підвищеними.

Виходячи з негативної динаміки інфляції в першому кварталі, регулятор погіршив прогноз темпів зростання цін цього року з 7 до 8%. Пік інфляції цього року очікується в третьому кварталі, після чого НБУ прогнозує поступове уповільнення і стабілізацію на рівні 5% в річному вимірі, але не раніше ніж у першій половині 2022-го.

Також НБУ переглянув прогноз відновлення української економіки після кризи 2020 року. Замість 4,2% зростання ВВП в 2021 регулятор очікує 3,8%. Протягом 2022-2023 рр. економічне зростання буде близьке до 4% на рік, очікують у Нацбанку.

Зазначається, що у четвертому кварталі 2020-го економіка майже сягнула докризового рівня, але на початку 2021-го відновлення сповільнилося.

«По-перше, введення нових карантинних обмежень призвело до зниження ділової активності. По-друге, ефект низьких торішніх урожаїв вплинув на показники сільського господарства, харчової промисловості та вантажообігу. По-третє, посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках і розширення торгових обмежень із боку Росії вплинули на погіршення показників промисловості незважаючи на високі ціни на світових товарних ринках. По-четверте, складні погодні умови січня-лютого послабили показники будівництва і транспорту», – повідомив державний регулятор.

НБУ наразі не прогнозує подальшого підвищення облікової ставки цьогоріч.

Нагадаємо, 4 березня НБУ підвищив облікову ставку з 6% до 6,5% річних. Таке рішення ухвалили через суттєву невизначеність економічної ситуації, пов’язану із пандемію коронавірусу.

Перед тим НБУ змінював облікову ставку у червні 2020 року – з 8% до 6%. Тоді зазначалося, що це найнижчий рівень облікової ставки за всю історію України.

Збільшення облікової ставки безпосередньо впливає на вартість грошей в економіці – чим вона вища, тим дорожчий доступ до грошей. Зростання облікової ставки призведе до подорожчання кредитів та, ймовірно, до зростання цін.