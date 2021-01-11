Зростання споживчих цін в Україні в 2020 році прискорилося до 5% із 4,1% у 2019 році. Про це повідомила Державна служба статистики.

«Інфляція на споживчому ринку в грудні 2020 року порівняно із листопадом становила 0,9%, за рік у цілому – 5,0%. Базова інфляція в грудні 2020-го порівняно із листопадом 2020 року становила 0,3%, за рік у цілому – 4,5%», – сказано в повідомленні.

За даними Держстату, в грудні 2020 року інфляція знизилася до 0,9% з 1,3% в листопаді і 1% в жовтні. Однак у грудні 2019 року було зафіксовано дефляцію 0,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками 2020 року підскочила до 5% в порівнянні з 3,8% за підсумками листопада, 2,6% - за підсумками жовтня, 2,3% - за підсумками вересня.

Крім того, в грудні-2020 Держстат зафіксував базову інфляцію на рівні 0,3% після 0,7% – у листопаді і –0,8% - у жовтні. У грудні-2019 цей показник був негативним і становив мінус 0,3%.

Так, цукор за рік подорожчав на 47,7%, яйця – на 30%, соняшникова олія – на 21,7%, фрукти – на 12,9%. Решта продуктів не перевищили показник у 10%:

хліб і хлібопродукти – 9,7 (хліб – 8,5; макаронні вироби – 6,5);

м’ясо та м’ясопродукти – 0,8;

риба та продукти з риби – 3,8;

молоко – 3,9;

сир і м’який сир (творог) – 4,0;

масло – 3,1;

безалкогольні напої – 2,0;

алкогольні напої, тютюнові вироби – 9,2.

А овочі навіть подешевшали – на 12,1%. Крім цього, одяг і взуття за рік подешевшали на 7,2 та 7,5% відповідно.

Серед житлово-комунальних послуг найбільше додав у ціні природній газ – 56,3%. Водопостачання та каналізація подорожчали на 18,5% та 16,5% відповідно.

Інфляція в інших сферах:

Охорона здоров’я – 7,7 (фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання – 7,9; амбулаторні послуги – 9,2);

Зв’язок – 4,1;

Відпочинок і культура – 0,1;

Освіта – 13,9;

Ресторани та готелі – 3,7;

Транспорт – 2,7;

Різні товари та послуги – 6,0.

Таким чином, у річному вимірі базова інфляція за підсумками грудня виросла з 3,9% до 4,5% за підсумками листопада. У 2019 базова інфляція становила 3,9%.