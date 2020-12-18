Українців за 10 місяців цього року стало менше на понад 200 тис. осіб

Населення України станом на 1 листопада 2020 року становить 41 млн 670,8 тис осіб. Від початку року кількість населення скоротилася на 231,6 тис. осіб (0,55%), інформує «Інтерфакс-Україна» з посиланням на матеріали Державної служби статистики.

За даними Держстату, за перші десять місяців поточного року в Україні народилися 247,3 тис. осіб (за той самий період минулого року – 262,3 тис), померли – 485,7 тис осіб, з них 1,6 тис. дітей віком до 1 року (за той самий період минулого року – 486,8 тис. і 1,9 тис. відповідно).

«Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих – 51 живонароджений», – наголошується в повідомленні.

Крім того, в Україні за цей самий період зафіксовано від'ємний міграційний приріст населення на 6,9 тис. осіб (за перші десять місяців 2019 року – 12 тис.).

До слова, основною причиною смерті за дев'ять місяців цього року залишалася ішемічна хвороба серця – 199,1 тис., або 46,7%, а в цілому хвороби системи кровообігу стали причинами смерті в 67,4% випадках. Від коронавірусної недуги Covid-19 померло 4,3 тис., або 1%. Однак у вересні частка цієї причини смерті зросла до 3,6%.

Зауважимо, що Україна готується перейти до перепису населення за реєстрами. Кабінет міністрів встановив термін проведення Всеукраїнського перепису населення у 2023 році. За попередніми розрахунками, на виконання комплексу робіт з переписом населення необхідно понад 7,2 млрд грн. Із цих видатків близько 70% складає заробітна плата тимчасового переписного персоналу та нарахування на неї. Для підготовки та проведення перепису населення передбачається залучити понад 98 тисяч тимчасових працівників.

В Україні останній Всеукраїнський перепис населення відбувся у 2001 році. За цей час у країні відбулися значні економічні, демографічні та міграційні процеси, які суттєво вплинули на кількісний склад населення.

У лютому 2020 року Кабмін оголосив результати електронного перепису населення, згідно з яким, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Чисельність населення Києва складає 3,7 млн осіб, а в Київській області проживає 2,286 млн осіб. Такі дані були отримані в результаті аналізу даних Державної служби статистики та Податкової служби, з урахуванням даних мобільних операторів.