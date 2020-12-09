Кабінет міністрів затвердив розпорядження про проведення всеукраїнського перепису населення у 2023 році. Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов за підсумками засідання уряду, яке відбулося у середу, 9 грудня

За його словами, уряд переніс термін проведення перепису населення з 2020 на 2023 рік, оскільки реалізація передбачених підготовчих заходів, враховуючи карантинні обмеження та реальні можливості фінансового забезпечення у бюджетному періоді, є наразі неможливою.

«Перепис має важливе економічне та суспільно-політичне значення і вимагає ретельної підготовки», – заявив Немчінов.

Він відзначив, що зараз триває робота щодо забезпечення можливості проведення перепису за реєстровим або комбінованим методом. Для цього планують внести зміни до деяких законів, щоб врегулювати доступ органів державної статистики для перепису необхідних персональних даних, які містяться у національних електронних інформаційних ресурсах. Крім того, Україна також вивчає міжнародний досвід про перепис на основі реєстрів.

Зазначимо, що останній перепис населення в Україні проводився у 2001 році. Він став першим і поки єдиним переписом населення незалежної України. Тоді чисельність населення країни становила близько 48,5 млн осіб. Наступний планували провести у 2011 році, однак з того часу Кабінет міністрів щонайменше п’ять разів переносив перепис населення.

У 2020 році стало відомо, що Кабінет міністрів не планує проводити перепис населення у цьому році.