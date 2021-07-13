В Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, що значно вище за ціль Національного банку в 5% плюс-мінус один відсотковий пункт. Про це з посиланням на дані Держстату повідомив Національний банк України.

Зокрема, минулого місяця прискорилося зростання цін на:

оброблені продовольчі товари (+12,1% в річному вимірі);

послуги (+8,1%);

непродовольчі товари (+1,6%).

Проте сповільнилося зростання цін на сирі продукти харчування (до 5,1% рік до року), а адміністративно регульовані ціни підвищилися на 18%.

Окрім того, зросли ціни на соняшникову олію і продукти її переробки – майонези, маргарини, спреди. Молоко стало дорожчати швидше через збільшення вартості кормів і скорочення виробництва. Висока вартість цукру на світових ринках і поганий урожай цукрових буряків зумовили подальше подорожчання цукру всередині країни.

Макаронні і кондитерські вироби, м'ясні та молочні продукти теж подорожчали – через збільшення виробничих витрат на сировину. Ціни на ягоди сповільнили зростання через сезонне збільшення пропозиції, це стосується й ранніх овочів.

Найсильніше дорожчала фармацевтична продукція, меблі та побутова техніка, також відновилося зростання цін на товари для особистого догляду та електроніку.

Водночас темпи падіння цін на одяг і взуття залишилися на рівні попереднього місяця, а подорожчання автомобілів дещо сповільнилося.

Щодо вартості послуг, то швидше від решти дорожчали:

харчування в кафе, ресторанах тощо;

квитки в кіно і на концерти, а також інші послуги сфери культури і відпочинку;

страхування особистого транспорту;

кабельне телебачення та інтернет;

таксі.

При цьому сповільнилося зростання вартості туристичних послуг для українців, зокрема внаслідок тимчасової зупинки авіаційного сполучення між Росією та Туреччиною.

Водночас вартість природного газу для населення продовжила стрімко рости в річному вимірі насамперед на тлі низької бази порівняння (торік газ коштував набагато дешевше, ніж цьгогоріч). Водночас у місячному вимірі подорожчання виявилося незначним через запровадження річних контрактів з фіксованими тарифами.

Збільшення виробничих витрат, зокрема на пальне і оплату праці, позначилося на вартості транспортних послуг. У червні зросли тарифи на проїзд у громадському транспорті в декількох обласних центрах. Прискорилося також подорожчання алкогольних напоїв, насамперед через підвищення цін на пиво.

НБУ зазначив, що у місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

Нацбанк очікує збереження інфляційного тиску впродовж наступних місяців з огляду на високі світові ціни, зокрема на енергоносії та продовольчі товари.

Нагадаємо, у травні 2021 року інфляція у річному вимірі підскочила до 9,5% після 8,4% у квітні.

НБУ очікує, що цьогоріч інфляція становитиме 8%, пік інфляційного сплеску припаде на третій квартал року передусім через низьку минулорічну базу порівняння. Повернення інфляції у цільовий діапазон 5%±1 в.п. прогнозують у першому півріччі 2022 року.