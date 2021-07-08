Проїзд подорожчав практично на всіх приміських маршрутах

Перевізники, які обслуговують приміські та міжміські автобусні маршрути на Львівщині, вчергове підняли вартість проїзду. Мінімальна вартість поїздки (одна зупинка) зросла з 10 до 12 грн. Загалом з середини червня і до сьогодні тарифи зросли в межах 30% практично в усіх напрямках.

У четвер, 8 липня, керівник концерну «Екопастранс», який об’єднує низку перевізників, Ігор Самардак розповів ZAXID.NET, що продовжується поступове підняття вартості проїзду, яке розпочали у минулому році через негативний вплив карантинних обмежень. У грудні минулого року проїзд у приміських маршрутках подорожчав на 20%. Зараз обласні перевізники вдалися до чергового підняття ціни після здорожчання тарифів у міському транспорті Львова. Так ціна мінімальної поїздки на приміському транспорті (одна зупинка) зросла з 10 до 12 грн.

Тарифи піднімали по-різному – з середини червня і дотепер. Наприклад, у маршрутках №140, які облуговує «Фіакр Львів», у липні тариф підняли на 5-6 грн. Новий тариф зі Львова до Городка становить 32 грн.

«На кожному маршруті були певні свої нюанси, враховуючи домовленості з органами місцевого самоврядування, активістами. Намагалися максимально відтягнути, щоб це не було разове підняття, а поступове», – розповів Ігор Самардак.

З його слів, таке рішення було прийняте Асоціацією перевізників Львівщини і скориговане з усіма перевізниками.

Керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів, що змінилася вартість проїзду на приміських та міжміських маршрутах практично усіх напрямків – самбірському, миколаївському, радехівському, кам’янка-бузькому, бродівському.

«Приміські і міжміські маршрути працюють за нерегульованим тарифом і кожне підприємство приймає рішення про зміну вартості проїзду самостійно. Асоціація рекомендувала підприємствам на свій розсуд розглянути питання перегляду тарифів, оскільки змінилися економічні складові собівартості», – сказав Іван Велійка.

Начальник управління транспорту ЛОДА Степан Рудницький пояснив ZAXID.NET, що обласні державні адміністрації вже кілька років не впливають на утворення тарифів перевізниками і фактично не втручаються в цей процес. Реагувати на порушення має Антимонопольний комітет.

«Зросла часка скарг, пов’язаних з ціноутворенням. Єдине, що ми можемо просити перевізників – завчасно повідомляти громади, голів ОТГ, старост, розміщувати інформацію у транпортних засобах», – каже Степан Рудницький.

Відповідно до меморандуму з ЛОДА, обласні перевізники здійснюють безкоштовне перевезення лише окремих категорій пільговиків – учасників бойових дій, бійців-добровольців АТО, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів сімей загиблих, а також осіб з інвалідністю 1-ої групи по зору з супроводжуючою особою.