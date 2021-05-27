Із четверга, 27 травня, у львівському громадському транспорті подорожчав проїзд. Тепер за поїздку в автобусах трамваях і тролейбусах необхідно платити 10 грн, однак для пасажирів електротранспорту є можливість придбати квитки дешевше.

Зокрема 10 грн коштуватиме квиток, придбаний у водія, 9 грн – у кіосках та в «Львівелектротрансі», 8,5 грн – через QR-коди Privat24, SMS, Bluetooth, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay. При цьому разовий квиток для студентів, придбаний у водія, коштуватиме 5 грн, у кіосках та через смартфон – 4 грн. Перевезення багажу коштуватиме 8,5 грн.

Вартість проїзних абонементів для пасажирів трамваїв і тролейбусів залишилась незмінною: місячний проїзний коштує 150 грн (пільговий – 80 грн), квартальний на 90 днів – 420 грн, денний – 20 грн, туристичний на три дні – 50 грн. Для автобусного сполучення абонементів у Львові нема. Водночас пільговики й надалі можуть їздити громадським транспортом Львова безкоштовно.

Нагадаємо, що востаннє вартість проїзду в львівських автобусах із 5 до 7 грн підвищували 1 лютого 2019 року, а в електротранспорті – у січні 2020 року. На початку 2021 року львівські перевізники порахували, що економічно обґрунтованим тарифом для автобусів є 14 грн, оскільки зросли основні показники, які формують тариф: вартість пального, запчастин та середня зарплата. Тож мерія визначила компромісний варіант – 10 грн, та, після перевірки обрахунків у Антимонопольному комітеті, затвердила новий тариф на виконавчому комітеті 21 травня.