Що на таке рішення скажуть перевізники, які подавали обґрунтовані розрахунки на 14 гривень і чому львівська мерія не поспішає поки розглядати будь-яке коригування вартості проїзду? Це програма «Стінка на стінку». Обговоримо тарифну політику з Ігорем Самардаком, керівником «Екопастранс», та Орестом Олеськівим, очільником міського управління транспорту.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter