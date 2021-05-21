Проїзд у міських автолбусах подорожчав на 3 грн

Виконком Львівської міськради затвердив подорожчання проїзду в міському громадському транспорті Львова до 10 грн. Нові тарифи почнуть діяти після оприлюднення рішення виконкому на сайті міської ради.

Згідно з рішенням, вартість проїзду у автобусах, трамваях і тролейбусах міста буде однаковою – 10 грн. Порівняно з нинішньою вартістю – 7 грн – тарифи зростуть на 3 грн.

Водночас, для пасажирів електротранспорту буде можливість придбати квитки дешевше. Зокрема 10 грн коштуватиме квиток, придбаний у водія, 9 грн – у кіосках та в «Львівелектротрансі», 8 грн 50 коп. – через QR-коди Privat24, SMS, Bluetooth, термінали самообслуговування IBOX та EasyPay. При цьому разовий квиток для студентів, придбаний у водія, коштуватиме 5 грн, у кіосках та через смартфон – 4 грн. Перевезення багажу коштуватиме 8 грн 50 коп.

Раніше львівські перевізники порахували, що економічно обґрунтованим тарифом для автобусів є 14 грн, а для електротранспорту – понад 12 грн. Перевізники пояснюють, що після того, як востаннє коригували тарифи, зросла вартість запчастин і пального, а також мінімальна зарплата для працівників транспортних підприємств. Саме ці показники формують тариф на проїзд.

Нагадаємо, що востаннє вартість проїзду в львівських автобусах із 5 до 7 грн зросла 1 лютого 2019 року, а в електротранспорті – у січні 2020 року.