Вартість проїзду зросла на 3-6 грн залежно від маршруту

Із 21 грудня перевізники Львівщини підняли тарифи на проїзд на приміських маршрутах в середньому на 20%. Таке рішення пояснюють негативним впливом карантинних обмежень та вимогою возити лише сидячих пасажирів, через що пасажиропотік впав майже удвічі.

Зокрема, зросли тарифи у напрямках Городка, Пустомитів, Буська, Жовкви, Кам'янки-Бузької, які обслуговують перевізники «Фіакр Львів», «Міра і К» та АТП 14630. У маршрутках №140 та 141, які облуговує «Фіакр Львів» тариф підняли на 3-6 грн. Зокрема, новий тариф зі Львова до Городка становить 26 грн, а зі Львова до Пустомит – 16 грн.

Керівник концерну «Екопастранс», який об’єднує згаданих перевізників, Ігор Самардак пояснив ZAXID.NET, таке рішення пов'язано з карантинними обмеженнями щодо перевезення пасажирів.

«Вартість пального не зросла, трошки зросла мінімальна зарплата, але це не головне. Питання у карантинних вимогах щодо перевезення лише сидячих пасажирів. Загальний пасажиропотік впав удвічі. Щоби зберегти рентабельність, зростання мало би бути щонайменше удвічі, але всі розуміють, що всім важко і отримувати прибутки на докарантинному у рівні ніхто не збирається. Але вийти хоча би на мінімальний нуль мусимо, в іншому разі ми просто станемо», – пояснив Ігор Самардак.

З його слів, нові тарифи сформовані на рівні собівартості.

«Рентабельність нульова, навіть про жодні витрати на амортизаційне оновлення транспорту не йдеться. Включена вартість заробітної плати, пального та ремонтів», – додав Ігор Самардак.

Керівник Асоціації перевізників Львівщини Іван Велійка розповів, що тарифи зросли практично на усіх приміських маршрутах. З його слів, «тарифи мали підняти до виборів, але оскільки було таке прохання не робити цього, то тарифи підняли вже після виборів».

На уточнююче питання, хто саме просив не піднімати тарифи до виборів, Іван Велійка пояснив, що таке прохання було не від ЛОДА, а від окремих керівників підприємств-перевізників, які балотувалися до місцевих рад.

Про зростання тарифів на приміських маршрутах в середньому на 18-20% ZAXID.NET підтвердили у Львівській ОДА. Водночас, зі слів заступника голови ЛОДА Тараса Греня, ЛОДА вже кілька років не має повноважень впливати на цей процес, а лише може звертатися про перевірку тарифів на перевезення до АМКУ.

«Зараз ми написали листи перевізникам, щоби нам надали розрахунки щодо підняття тарифів, і будемо звертатися в Антимонопольний комітет про перевірку їх обгрунтованості», – роповів він.

Зростанням тарифів на проїзд невдоволені мешканці прильвівських населених пунктів. Так дописувачі групи «Пустомити on-line» у Facebook навіть закликають бойкотувати нові тарифи.