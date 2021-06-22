Міністерство економіки очікує, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення цього річ зростуть в середньому на 33%. Про це йдеться в опублікованому «Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня.

Згідно з прогнозом, 2022-го тарифи на тепло та гарячу воду зростуть на 6%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%.

Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення до кінця року збільшаться на 20%, наступного року – ще на 11%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%.

Окрім того, зросте плата за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Цьогоріч на 10%, наступного – на 10%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів припинив регулювати ціни на газ для теплокомуненерго. Державний «Нафтогаз» запропонував теплопостачальним підприємствам газ за ціною 7,4 грн/м3 без ПДВ та транспортування.

Представники асоціації «Укртеплокомуненерго» тоді заявили, що після початку нового опалювального сезону підприємства ТКЕ будуть змушені підвищити тарифи на тепло і гарячу воду на 15-40% через дорогий газ. В структурі тарифу він становить 80%.