Уряд прогнозує зростання тарифів на опалення та гарячу воду на третину
Вартість цих комунальних послуг зросте до кінця року
Міністерство економіки очікує, що тарифи для населення на гарячу воду та опалення цього річ зростуть в середньому на 33%. Про це йдеться в опублікованому «Прогнозі економічного та соціального розвитку України на 2022-2024 роки», який Кабінет міністрів схвалив наприкінці травня.
Згідно з прогнозом, 2022-го тарифи на тепло та гарячу воду зростуть на 6%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%.
Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення до кінця року збільшаться на 20%, наступного року – ще на 11%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%.
Окрім того, зросте плата за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Цьогоріч на 10%, наступного – на 10%, у 2023 та 2024 роках – ще на 5%.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів припинив регулювати ціни на газ для теплокомуненерго. Державний «Нафтогаз» запропонував теплопостачальним підприємствам газ за ціною 7,4 грн/м3 без ПДВ та транспортування.
Представники асоціації «Укртеплокомуненерго» тоді заявили, що після початку нового опалювального сезону підприємства ТКЕ будуть змушені підвищити тарифи на тепло і гарячу воду на 15-40% через дорогий газ. В структурі тарифу він становить 80%.