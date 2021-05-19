Кабінет міністрів із 20 травня припинить регулювати ціни на газ для теплокомуненерго (ТКЕ) і більше не фіксуватиме гуртову ціну на газ для теплоелектроцентралей (ТЕЦ). Про це під час засідання уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Із завтрашнього дня уряд більше не регулює ціни на газ для теплокомуненерго і не зобов'язує «Нафтогаз» продавати блакитне паливо для них за фіксованою ціною. Це крок до створення повноцінного ринку газу. Це крок, який дозволить місцевій владі взяти відповідальність перед людьми за тарифи на тепло та гарячу воду», – заявив він.

Прем'єр додав, що відтепер усі комунальні та державні теплопостачальники можуть укладати контракти з постачальниками газу самостійно і змінювати постачальника, навіть якщо мають заборгованість. На переконання Шмигаля, це крок до створення повноцінного ринку газу.

Нагадаємо, з кінця 2018 року державний «Нафтогаз» постачав газ виробникам теплової енергії за ціною, що обраховувалася за спеціальною формулою, і була нижчою за ринкову.

Норма про «пільгове» постачання газу для ТКЕ мала втратити чинність 1 травня 2021-го, але її продовжили на 20 днів на прохання комітету ВРУ з енергетики та ЖКГ. На думку комітету, скасування спеціальних обов’язків щодо вартості газу під час зниження платоспроможності громадян через карантин може спричинити хвилю неплатежів за тепло і гарячу воду.

У лютому 2021 року Кабінет міністрів, НКРЕКП, «Нафтогаз» і «Асоціація міст України» підписали меморандум про взаєморозуміння. Він, зокрема, передбачає, що «Нафтогаз» до 1 вересня розробить і впровадить довгострокові контракти для виробників тепла на постачання газу, на кшталт тих, які нещодавно запровадили для населення.

Якою буде ціна газу для ТКЕ після скасування спеціальних обов’язків – наразі невідомо. Наприклад, на квітень вартість газу для виробництва тепла і гарячої води в межах ПСО була 6523 грн за 1 тис. м3 (без ПДВ і витрат на транспортування). Водночас на комерційних умовах «Нафтогаз» запропонував тепловикам газ по 8325 грн (з ПДВ, без тарифу на транспортування). У приватних постачальників ціни були ще вищими – від 9000 грн, теж без урахування ПДВ і тарифу на транспортування. Купувати газ за такими цінами, не підвищуючи тарифів на тепло і гарячу воду, комунальні та державні теплопостачальники не матимуть змоги.

Загалом у структурі тарифу ТЕЦ вартість газу становить близько 80%.